Руйнування і пошкоджені авто – ДСНС показала наслідки російської атаки у Києві
Понеділок, 7 липня 2025, 10:18
У Києві внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників пошкоджено різні об’єкти у кількох районах, на одній з локацій спалахнула пожежа.
Джерело: ДСНС в Telegram
Дослівно служба: "На одній із локацій уламки впали на відкриту територію, спричинивши загоряння. Вогнеборці ДСНС оперативно ліквідували пожежі. Також пошкоджені будівлі та транспортні засоби".
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Деталі: Зазначається, що минулося без постраждалих.
"Служби екстреного реагування продовжують обстеження територій у світлу пору доби", – повідомили у ДСНС.
Передісторія:
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- Уночі 7 липня в Київ атакували російські БпЛА, у місті працювала ППО. Згодом зафіксували падіння уламків дронів і пошкодження у Деснянському та Соломʼянському районах.