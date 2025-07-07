Руйнування і пошкоджені авто – ДСНС показала наслідки російської атаки у Києві

У Києві внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників пошкоджено різні об’єкти у кількох районах, на одній з локацій спалахнула пожежа.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "На одній із локацій уламки впали на відкриту територію, спричинивши загоряння. Вогнеборці ДСНС оперативно ліквідували пожежі. Також пошкоджені будівлі та транспортні засоби".

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Фото ДСНС

Деталі: Зазначається, що минулося без постраждалих.

фото ДСНС

"Служби екстреного реагування продовжують обстеження територій у світлу пору доби", – повідомили у ДСНС.

фото ДСНС

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