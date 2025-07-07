Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Руйнування і пошкоджені авто – ДСНС показала наслідки російської атаки у Києві

Ірина БалачукПонеділок, 7 липня 2025, 10:18
Руйнування і пошкоджені авто – ДСНС показала наслідки російської атаки у Києві
Фото ДСНС

У Києві внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників пошкоджено різні об’єкти у кількох районах, на одній з локацій спалахнула пожежа.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "На одній із локацій уламки впали на відкриту територію, спричинивши загоряння. Вогнеборці ДСНС оперативно ліквідували пожежі. Також пошкоджені будівлі та транспортні засоби".

Реклама:
 
Фото ДСНС

Деталі: Зазначається, що минулося без постраждалих. 

 
фото ДСНС

"Служби екстреного реагування продовжують обстеження територій у світлу пору доби", – повідомили у ДСНС.

 
фото ДСНС

Передісторія:

РЕКЛАМА:

Київбезпілотникипожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоВ РФ злітав Міг-31К, окупанти атакують дронами: у багатьох містах чули вибухи
Україна приєдналась до останніх пакетів санкцій ЄС проти Росії
Сибіга підтвердив, що Маркарову незабаром замінять на посаді посла США
На тлі чуток про перезавантаження Кабміну Свириденко очолить делегацію України у Римі
"Совок не вийшов з міністерства": у мережі висміяли відео Мін’юсту зі Стефанішиною на заставках телефонів
Трамп: Путін постійно говорить нам купу нісенітниць
Усі новини...
Київ
У Києві працювала ППО, зафіксовані падіння уламків БпЛА і пошкодження – КМВА
У Києві прогримів вибух в районі ТЕЦ-6, на лівому березі частково зникало світло
Зросла кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Києва 4 липня
Останні новини
23:52
баскетболЗірковий лідер "Індіани" та збірної США пропустить наступний сезон через важку травму у фіналі НБА
23:48
оновленоВ РФ злітав Міг-31К, окупанти атакують дронами: у багатьох містах чули вибухи
23:01
Глава МЗС дав пораду, як сприймати новини зі США
22:45
Шмигаль обговорив з новим премʼєром Румунії двосторонню співпрацю
22:40
Зеленський: Нарада всіх українських послів відбудеться 21 липня
22:37
Макрон: Британія та Франція відповідальні за безпеку Європи
22:23
Україна приєдналась до останніх пакетів санкцій ЄС проти Росії
21:59
Спортивна історія дня. Японський фотограф, який працює на Вімблдоні, оригінально підтримує Україну
21:55
"Гру закінчено": спецслужби заблокували понад 100 нелегальних онлайн-казино
21:47
Єврокомісія критикує Угорщину за мінімальний прогрес у верховенстві права
Усі новини...
Реклама:
Реклама: