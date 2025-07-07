РФ атакувала Харків авіабомбами, артилерією, дронами та касетними боєприпасами – кадри поліції

Минулої доби та зранку понеділка 7 липня Росія била по Харківщині, внаслідок чого постраждали 30 людей, у тому числі діти.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Проти мирного населення окупанти застосували авіабомби, артилерію, безпілотники та касетні боєприпаси. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.

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Правоохоронці поділилися кадрами наслідків атак держави-агресора.

Зранку росіяни вдарили по Шевченківському і Слобідському районах міста Харкова. Влучання БпЛА відбулись по житлових районах. На місцях сталися пожежі. Пошкоджено багатоповерхові будинки, гуртожиток, господарчі споруди, дитячий садок, супермаркет та торгівельні кіоски.

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Також пошкоджень зазнали приміщення пошти, СТО, автомобілі. Постраждали 27 людей, серед яких хлопці 11 та 7 років та трирічна дівчинка, яку доправили до лікарні.



Військові РФ протягом доби били по місту Куп'янськ та Куп'янському району. Пошкоджені приватні домоволодіння, будинки, зерновий елеватор, господарчі споруди, магазини та автівка. Зайнялися пожежі. Отримали поранення двоє жінок та один чоловік.



По місту Ізюм ворог завдав ударів літальними апаратами. Зазнав уражень хлібозавод та пошкоджено автівки.

На жаль, атака ворога на Харків триває і вдень 7 липня.