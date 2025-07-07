У Харкові знову 6 прильотів у житлових масивах, загалом від ночі у місті 49 постраждалих

Наслідки російського удару по Харкову під ранок 7 липня. Фото з Telegram Олега Синєгубова

Вранці 7 липня у Харкові пролунали вибухи, за попередніми даними, є 6 влучань у житлових районах і 11 постраждалих, одна з яких у важкому стані; під завалами може бути людина. Внаслідок двох російських ударів у місті постраждали 49 людей.

Джерело: мер міста Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура в Telegram, Сухопутні війська ЗСУ в Facebook

Пряма мова міського голови: "За попередньою інформацією, в результаті шести останніх прильотів по Харкову є постраждалі. Є попередня інформація про важко поранену жінку. У приватному секторі Холодногірського району горить будинок".

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Деталі: Про нову атаку "Шахедів" мер повідомив близько 10:20 ранку.

Згодом Терехов уточнив, що є "прильоти у житлових масивах міста".

"Внаслідок останнього обстрілу міста зафіксовано руйнування житлових будинків, господарчих споруд, транспортної інфраструктури, горять авто. Наразі є інформація про трьох постраждалих, одна з них у важкому стані", – написав мер.

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Доповнено: Ще пізніше Терехов зазначив, що є підтверджена інформація про пряме влучання ворожого бойового дрона у двоповерхову житлову будівлю. Наразі там вирує пожежа.

Голова ОВА Олег Синєгубов додав, що станом на 11 ранку відомо про 11 поранених внаслідок останньої атаки.

"Попередньо, під завалами однієї з будівель перебуває людина. Триває рятувальна операція. Всі екстрені служби на місці", – написав голова області.

Згодом у Сухопутних військах ЗСУ додали, що у Харкові є влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію. За попередніми даними, там 3 поранених. На місці працюють екстрені служби.

Об 11:30 Терехов повідомив, що 6 "Шахедів" протягом "буквально 10 хвилин… били по житлових вулицях, по машинах, по людях".



Внаслідок удару "Шахеда" загорівся будинок.

Також, за словами мера, через атаку зайнявся дах іншої будівлі, пошкоджені будинки, вибиті вікна, фасади, спалені авто, постраждала людина.

Крім того, загарбники влучили у дорогу біля житлових будинків – там палають машини, пошкоджено тролейбусні лінії, стовпи, світлофори.

В іншому місці, за словами мера, удар був зовсім поряд з двоповерхівкою – там розтрощено понад 10 авто.

Оновлено: Ближче до 12:00 Синєгубов додав, що внаслідок ранкового удару по Харкову постраждали 16 людей, серед них – 17-річний хлопець.

"У лікарнях перебуває 7 постраждалих внаслідок останнього обстрілу Харкова. Одна людина – у вкрай тяжкому стані. Усім пораненим надається кваліфікована медична допомога", – повідомив голова ОВА.

Він також зазначив, що окупанти атакували місто ударними БпЛА типу "Герань-2".



За даними Харківської обласної прокуратури, станом на 12:10 кількість постраждалих внаслідок атак ворожих БпЛА по Шевченківському та Слобідському районах Харкова, які були близько 5:30 ранку, зросла до 31 людини. Серед них 3 дітей.

Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки на Харків зросла до 33, серед них троє дітей: хлопці 8 і 17 років та 10-річна дівчинка. У дітей була гостра реакція на стрес.

Таким чином внаслідок двох російських ударів 7 липня у Харкові загалом постраждали 49 людей.

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