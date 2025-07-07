Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Помер 31-річний волинянин, який після мобілізації опинився в реанімації

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 липня 2025, 14:07
Помер 31-річний волинянин, який після мобілізації опинився в реанімації
ФОТО: Маргарита Музичка/FACEBOOK

6 липня помер лучанин Максим Музичка, якого після примусової мобілізації і відправки на Яворівський полігон знайшли у важкому стані у львівській лікарні.

Джерело: його дружина Маргарита Музичка у Facebook

Пряма мова: "Його серце зупинилося після довгих днів у реанімації. Макс був справжнім. Той, хто жив на повну, вмів любити, підтримувати, бути поруч. Він був моєю опорою, моїм домом, моїм життям, моїм всесвітом.

Реклама:

Все, що сталося надто боляче, надто важко. І я ще не можу це прийняти".

Що передувало: У червні у львівській лікарні в критичному стані виявили 31-річного мобілізованого із Волині Максима Музичку. За даними рідних, його затримали в Луцьку представники ТЦК, "залили газ в очі" і, а згодом без військово-лікарської комісії відправили на полігон. У військкоматі це заперечили. У поліції заявили, що тілесні ушкодження чоловік отримав, вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон.

мобілізаціяскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Совок не вийшов з міністерства": у мережі висміяли відео Мін’юсту зі Стефанішиною на заставках телефонів
Трамп: Путін постійно говорить нам купу нісенітниць
Порно-петиція дійшла до Зеленського: президент дав відповідь
фотоНа Прикарпатті чоловік вистрілив у авто і поранив 12-річного хлопчика – поліція
ЗМІ: Трамп пообіцяв Україні десяток ракет для Patriot і тисне на Мерца, щоб той продав батарею
Зеленський повідомив Маркаровій про намір її звільнити з посади посла у США – ЗМІ
Усі новини...
мобілізація
Росіяни навмисно б’ють по ТЦК, щоб зірвати мобілізацію – Сухопутні війська
У застосунку "Резерв+" виникли тимчасові технічні проблеми
Сирський повідомив про перевірки у ТЦК: Хто не воював – відправити на фронт
Останні новини
20:12
Законопроєкт Трампа дав "космічні" пільги Маску та Безосу
20:11
"Совок не вийшов з міністерства": у мережі висміяли відео Мін’юсту зі Стефанішиною на заставках телефонів
20:07
Президент Литви: агресивні наміри Росії – не риторика, а реальність
19:55
Фондовий ринок відреагував на відтермінування мит Трампа
19:50
Мало першокласників і нові правила "дистанційки": омбудсменка назвала причини закриття та укрупнення шкіл
19:47
Ле Пен звернулась до ЄСПЛ через заборону балотуватись у президенти Франції
19:44
Трамп: Путін постійно говорить нам купу нісенітниць
19:40
В Італії знайшли повішеною 18-річну українську студентку, яка зникла минулого тижня
19:28
Посадовець Державного космічного агентства отримав 15 років тюрми за співпрацю з росіянами
19:27
Іран заперечив, що просив США про зустріч після ударів по своїх ядерних обʼєктах
Усі новини...
Реклама:
Реклама: