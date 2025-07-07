Помер 31-річний волинянин, який після мобілізації опинився в реанімації

6 липня помер лучанин Максим Музичка, якого після примусової мобілізації і відправки на Яворівський полігон знайшли у важкому стані у львівській лікарні.

Джерело: його дружина Маргарита Музичка у Facebook

Пряма мова: "Його серце зупинилося після довгих днів у реанімації. Макс був справжнім. Той, хто жив на повну, вмів любити, підтримувати, бути поруч. Він був моєю опорою, моїм домом, моїм життям, моїм всесвітом.

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Все, що сталося надто боляче, надто важко. І я ще не можу це прийняти".

Що передувало: У червні у львівській лікарні в критичному стані виявили 31-річного мобілізованого із Волині Максима Музичку. За даними рідних, його затримали в Луцьку представники ТЦК, "залили газ в очі" і, а згодом без військово-лікарської комісії відправили на полігон. У військкоматі це заперечили. У поліції заявили, що тілесні ушкодження чоловік отримав, вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон.