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У Львові мобілізований потрапив до лікарні: рідні заявляють про порушення ТЦК, поліція – про "падіння з кузова"

Анастасія ПроцПонеділок, 16 червня 2025, 15:59
У Львові мобілізований потрапив до лікарні: рідні заявляють про порушення ТЦК, поліція – про падіння з кузова
ФОТО: ЛАРИСА МУЗИЧКА/FACEBOOK

У львівській лікарні перебуває у критичному стані 31-річний мобілізований із Волині Максим Музичка. За даними рідних, його затримали в Луцьку представники ТЦК, "залили газ в очі" і, а згодом без військово-лікарської комісії відправили на полігон. У військкоматі це заперечують. У поліції натомість заявляють, що чоловік випав із кузова авто.

Джерело: мати Лариса Музичка, Волинський обласний ТЦК та СП, головне управління Національної поліції у Львівській області

Деталі: Про ситуацію повідомила мати чоловіка Лариса Музичка у соцмережах, посилаючись на дружину Максима. За її словами, 10 червня в Луцьку представники ТЦК затримали чоловіка просто на вулиці – без участі поліції та перевірки документів. Вона стверджує, що під час затримання йому "залили газ в очі" та силоміць доправили до обласного ТЦК.

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Через добу, не провівши військово-лікарської комісії, Максима, за словами рідних, вивезли на полігон у Львівській області. 12 червня він перестав виходити на зв’язок. Завдяки геолокації рідні з’ясували, що його везуть до лікарні.

Пряма мова Лариси Музички: "Коли я приїхала, дізналася, що він уже на операційному столі у критичному стані.

Діагнози: відкрита черепно-мозкова травма, субдуральна та епідуральні гематоми, численні крововиливи. Вже проведено дві операції. Стан – дуже важкий".

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фото: Лариса Музичка/Facebook

Деталі: У Волинському обласному ТЦК заявили, що 11 червня після встановлення належності чоловіка до військового обліку його направили на військово-лікарську комісію. За даними установи, Музичко відмовився ознайомлюватись із висновками лікарів, тому медики оформили відповідні акти.

Дослівно: "Під час супроводу до ТЦК та СП громадянин поводився спокійно. Фізичні чи спеціальні засоби впливу до нього не застосовувалися. Інформація про використання газового балончика є недостовірною".

Деталі: У ТЦК також стверджують, що після завершення формальних процедур чоловіка направили до навчального центру для проходження базової підготовки.

У поліції повідомили, що 12 червня до поліції надійшло повідомлення від медиків про пацієнта, доставленого в одну з львівських лікарень без свідомості з відкритою черепно-мозковою травмою.  

"Як попередньо встановили співробітники Яворівського районного відділу поліції,  мобілізований 31-річний мешканець Волинської області, отримав тілесні ушкодження вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон", – йдеться в повідомленні. 

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.128 ККУ – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Поліція встановлює всі обставини події.

Передісторія:

  • На початку червня колишній бойовий медик Роман "Йода" Замрій заявив, що його три дні утримували в чернівецькому ТЦК без телефону, їжі і води, попри право на відстрочку. Пізніше стало відомо, що Замрій вчасно не оновив документи для відтермінування
  • Військова служба правопорядку (ВСП) нині перевіряє територіальний центр комплектування, в якому стався інцидент із "Йодою". Після мобілізації він служить начмедом в одній із військових частин.
  • За перші 5 місяців 2025 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав понад 1,6 тисячі скарг на дії ТЦК та СП під час мобілізації від військовозобов’язаних і членів їх родин. 

Дізнатися більше в в статті УП "Пункт збору. Як працюють "розподільники" ТЦК і чому в армію потрапляють непридатні"

ТЦКмобілізаціяполіція
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