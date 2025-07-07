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НПЗ у Краснодарському краї РФ атакували далекобійні дрони ГУР – джерело

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 липня 2025, 14:28
НПЗ у Краснодарському краї РФ атакували далекобійні дрони ГУР – джерело
фото з відкритих джерел

7 липня далекобійні безпілотники української розвідки уразили Ільський нафтопереробний завод ім. А. Шамара в Краснодарському краї РФ.

Джерело: співрозмовник УП в розвідці

Деталі: За даними джерела, було влучання в один з технологічних цехів підприємства. Ураження НПЗ підтверджують також і місцеві ЗМІ.

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Ільський НПЗ ім. А. Шамара - нафтопереробне підприємство, розташоване в Краснодарському краї, що входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу. КНГК-ІНПЗ займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним та залізничним транспортом.

Цей НПЗ є частиною військово-промислового комплексу держави-агресорки, і безпосередньо задіяний до ведення агресивної війни проти України, додав співрозмовник УП.

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