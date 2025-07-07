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Генштаб підтвердив ураження дронами СБС заводу з виробництва боєприпасів під Москвою

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 липня 2025, 17:11
Генштаб підтвердив ураження дронами СБС заводу з виробництва боєприпасів під Москвою
скриншот вибуху з російських пабліків. ілюстрація Генштабу

В ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили АТ "Краснозаводський хімічний завод" у Московській області РФ.

Джерело: Генштаб

Деталі: Зазначається, що на підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed.

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Зафіксовано серію вибухів у районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах.

Результати вогневого ураження уточнюються.

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Дослівно: "Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України".

Що передувало: 7 липня стало відомо, що в Московській області безпілотники атакували Краснозаводський хімічний завод.

безпілотникивійна
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