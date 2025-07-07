Генштаб підтвердив ураження дронами СБС заводу з виробництва боєприпасів під Москвою
В ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили АТ "Краснозаводський хімічний завод" у Московській області РФ.
Джерело: Генштаб
Деталі: Зазначається, що на підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed.
Зафіксовано серію вибухів у районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах.
Результати вогневого ураження уточнюються.
Дослівно: "Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України".
Що передувало: 7 липня стало відомо, що в Московській області безпілотники атакували Краснозаводський хімічний завод.