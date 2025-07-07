Росіяни атакували інфраструктуру на Сумщині: двоє людей отримали поранення, є перебої зі світлом

Росіяни завдали ударів по інфраструктурі Сумської громади, в результаті чого постраждали двоє людей, а частина району залишилася без електрики.

Джерело: повідомлення керівника ОВА Сумщини Олега Григорова

Пряма мова: "Ворог завдав удару по обʼєкту цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади... Унаслідок обстрілу двоє людей отримали легкі поранення. Їм надають медичну допомогу".

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Деталі: Григоров розповів, що попередньо, росіяни атакували громаду ударним БпЛА. Пізніше він повідомив, що армія РФ завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумському районі, через що частина району залишилася без електропостачання.

Передісторія: