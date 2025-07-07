Внаслідок ранкового російського удару по Харкову загинула жінка, ще 82 людини постраждали
Понеділок, 7 липня 2025, 21:54
Внаслідок ранкового удару російськими дронами по Харкову загинула 34-річна жінка, також постраждали 82 людини.
Джерело: повідомлення Харківської обласної прокуратури
Дослівно: "7 липня у період з 05:20 по 05:40 та з 10:20 по 10:30 ворог, використовуючи 10 БпЛА, попередньо — "Герань-2", завдав цілеспрямованих ударів по цивільних об’єктах у Шевченківському, Холодногірському та Слобідському районах м. Харкова. Внаслідок атаки загинула 34-річна жінка".
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Деталі: Також повідомляється, що отримали поранення або зазнали гострого шоку 82 людини. Серед постраждалих — 8 дітей: чотири дівчинки та чотири хлопчики.
Що цьому передувало:
- Вранці Нацполіція повідомила, що зранку понеділка 7 липня Росія била по Харківщині, внаслідок чого постраждали 30 людей, у тому числі діти.