РосЗМІ: Коли Путін вранці звільняв міністра транспорту, той був уже мертвим
Російські медіа-ресурси з посиланням на анонімні джерела повідомили, що колишній міністр транспорту Росії Роман Старовойт, якого лідер РФ Володимир Путін звільнив у понеділок, помер не 7 липня, а раніше.
Джерело: Російські редакції "Forbes", "РБК"
Деталі: Російський Forbes з посиланням на "джерело, близьке до слідчих органів", повідомив, що Старовойт помер більше доби тому, імовірно в ніч з суботи на неділю.
"РБК", посилаючись на джерело в правоохоронних органах, повідомило , що тіло Старовойта виявили в суботу, 5 липня.
"За словами джерела, у справі загибелі Старовойта будуть призначені експертизи — балістична та медична, які допоможуть встановити причину загибелі. Одна з основних версій події — самогубство", - наводяться слова співрозмовника.
При цьому Мінтранс повідомив, що 6 липня було проведено засідання за участю Старовойта.
Що цьому передувало:
- Раніше у понеділок російські медіа повідомили, що колишнього міністра транспорту Росії Романа Старовойта знайшли мертвим. Водночас медіа повідомили, що лідер РФ Володимир Путін відправив Старовойта у відставку вранці 7 липня.