РосЗМІ: Коли Путін вранці звільняв міністра транспорту, той був уже мертвим

Російські медіа-ресурси з посиланням на анонімні джерела повідомили, що колишній міністр транспорту Росії Роман Старовойт, якого лідер РФ Володимир Путін звільнив у понеділок, помер не 7 липня, а раніше.

Джерело: Російські редакції "Forbes", "РБК"

Деталі: Російський Forbes з посиланням на "джерело, близьке до слідчих органів", повідомив, що Старовойт помер більше доби тому, імовірно в ніч з суботи на неділю.

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"РБК", посилаючись на джерело в правоохоронних органах, повідомило , що тіло Старовойта виявили в суботу, 5 липня.

"За словами джерела, у справі загибелі Старовойта будуть призначені експертизи — балістична та медична, які допоможуть встановити причину загибелі. Одна з основних версій події — самогубство", - наводяться слова співрозмовника.

При цьому Мінтранс повідомив, що 6 липня було проведено засідання за участю Старовойта.

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