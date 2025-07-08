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США виключили "Хаят Тахрір аш-Шам" зі списку терористичних організацій

Олег Павлюк, Іван Д'яконовВівторок, 8 липня 2025, 03:00
США виключили Хаят Тахрір аш-Шам зі списку терористичних організацій
Президент США Дональд Трамп і президент Сирії Ахмед аль-Шараа у Саудівській Аравії 14 травня 2025 року. Фото: Getty Images

Сполучені Штати скасували статус іноземної терористичної організації для угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке відіграло ключову роль у поваленні режиму Башара Асада в Сирії.

Джерело: заява державного секретаря США Марко Рубіо, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Рубіо, рішення про скасування терористичного статуту з "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) набуде чинності 8 липня.

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Воно "є наслідком оголошеного розпуску ХТШ та зобов’язання сирійського уряду боротися з тероризмом у всіх його формах", додав державний секретар США.

"Скасування статусу іноземної терористичної організації є важливим кроком на шляху до реалізації бачення президента Трампа щодо стабільної, єдиної та мирної Сирії", – підкреслив Рубіо.

"Хаят Тахрір аш-Шам" на чолі з Ахмедом аль-Шараа очолили повстання проти Асада у грудні 2024 року, а після його втечі до Росії встановили контроль над країною. Аль-Шараа нині є перехідним президентом Сирії.

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ХТШ виник як сирійське відгалуження "Аль-Каїди" й тому потрапило під санкції ООН, США та низки інших країн як терористична організація. Але з 2016 року воно заявило про розрив звʼязків з "Аль-Каїдою".

Передісторія:

  • Наприкінці червня Президент США Дональд Трамп скасував економічні санкції проти Сирії, проте залишив ті, що стосуються поваленого експрезидента країни Башара Асада та його соратників.
  • У травні президент США Дональд Трамп зустрівся з тимчасовим президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа.

СиріяСШАтероризм
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