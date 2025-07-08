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У Кремлі відреагували на рішення Трампа відновити поставки зброї Україні

Станіслав ПогоріловВівторок, 8 липня 2025, 13:22
У Кремлі відреагували на рішення Трампа відновити поставки зброї Україні
Дональд Трамп, Володимир Путін, фото: Getty Images

Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що рішення президента США Дональда Трампа відновити поставки зброї Україні начебто не буде сприяти спробам "мирного врегулювання".

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Деталі: За його словами, у Путіна зрозуміли, що поставки озброєнь Україні тривають. "Очевидно, що і європейці беруть активну участь у тому, щоб накачувати Україну озброєннями", - поскаржився Пєсков.

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Також Пєсков розповів, що у Кремлі вважають "дії" Трампа такими, що "не лежать у руслі спроб сприяти мирному врегулюванню" і додав, що і європейці обрали лінію, спрямовану на "продовження бойових дій".

Передісторія:

Читайте детальніше про те, що могло стояти за рішенням США про блокаду зброї

ТрампРосіяросійсько-українська війназброя
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