Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що рішення президента США Дональда Трампа відновити поставки зброї Україні начебто не буде сприяти спробам "мирного врегулювання".

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Деталі: За його словами, у Путіна зрозуміли, що поставки озброєнь Україні тривають. "Очевидно, що і європейці беруть активну участь у тому, щоб накачувати Україну озброєннями", - поскаржився Пєсков.

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Також Пєсков розповів, що у Кремлі вважають "дії" Трампа такими, що "не лежать у руслі спроб сприяти мирному врегулюванню" і додав, що і європейці обрали лінію, спрямовану на "продовження бойових дій".

Передісторія:

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