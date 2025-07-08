У Кремлі відреагували на рішення Трампа відновити поставки зброї Україні
Вівторок, 8 липня 2025, 13:22
Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що рішення президента США Дональда Трампа відновити поставки зброї Україні начебто не буде сприяти спробам "мирного врегулювання".
Джерело: пропагандисти "РИА Новости"
Деталі: За його словами, у Путіна зрозуміли, що поставки озброєнь Україні тривають. "Очевидно, що і європейці беруть активну участь у тому, щоб накачувати Україну озброєннями", - поскаржився Пєсков.
Реклама:
Також Пєсков розповів, що у Кремлі вважають "дії" Трампа такими, що "не лежать у руслі спроб сприяти мирному врегулюванню" і додав, що і європейці обрали лінію, спрямовану на "продовження бойових дій".
Передісторія:
- Після розмови із Зеленським Трамп заявив, що задоволений нею і налаштований допомагати Україні, та чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ прагне миру.
- Зеленський зі свого боку назвав розмову з президентом США "найкращою за увесь час".
- 7 липня Дональд Трамп заявив про розворот у своїй політиці щодо України, оголосивши, що Сполучені Штати повинні надіслати їй зброю для захисту. Одночасно Пентагон оголосив, що США передадуть Україні додаткову зброю для оборони.
- Речника Пентагону Шон Парнелл заявив, що Міністерство оборони США розпочало постачання додаткової оборонної зброї в Україну.
Читайте детальніше про те, що могло стояти за рішенням США про блокаду зброї