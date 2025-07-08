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США надсилають Україні додаткову оборонну зброю – Пентагон

Іван Д'яконовВівторок, 8 липня 2025, 07:07
США надсилають Україні додаткову оборонну зброю – Пентагон
Шон Парнелл. Фото: Getty Images

Міністерство оборони США розпочало постачання додаткової оборонної зброї в Україну.

Джерело: заява речника Пентагону Шона Парнелла

Пряма мова: "За вказівкою президента Трампа, Міністерство оборони надсилає додаткову оборонну зброю в Україну, щоб українці могли захистити себе, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру і зупинкою вбивств". 

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Що передувало: Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі в понеділок, 7 липня, заявив про намір надіслати Україні більше зброї

Передісторія:

  • 1 липня в американських ЗМІ з’явились повідомлення, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.
  • У Міноборони України прокоментували, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.
  • Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 4 липня, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, намагаючись переконати американського лідера відновити постачання та продати Україні більше озброєння.
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє прагнення адміністрації у США турбуватись насамперед про власні інтереси, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.

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