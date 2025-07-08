США надсилають Україні додаткову оборонну зброю – Пентагон

Міністерство оборони США розпочало постачання додаткової оборонної зброї в Україну.

Джерело: заява речника Пентагону Шона Парнелла

Пряма мова: "За вказівкою президента Трампа, Міністерство оборони надсилає додаткову оборонну зброю в Україну, щоб українці могли захистити себе, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру і зупинкою вбивств".

Реклама:

Що передувало: Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі в понеділок, 7 липня, заявив про намір надіслати Україні більше зброї.

Передісторія: