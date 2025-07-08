Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський повідомив Маркаровій про намір її звільнити з посади посла у США – ЗМІ

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловВівторок, 8 липня 2025, 13:39
Зеленський повідомив Маркаровій про намір її звільнити з посади посла у США – ЗМІ
Зеленський і Маркарова. фото 2024 року Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про свій намір її звільнити, повідомив "Суспільному" співрозмовник в Офісі президента.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Суспільне"

Деталі: За даними "Суспільного", Зеленський начебто повідомив Маркаровій про свій намір її звільнити, проте запропонував залишитись в команді після цього.

Реклама:

За інформацією співрозмовника, посаду визначать пізніше, попередні консультації з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою вже відбулися.

Водночас рішення щодо того, хто замінить Маркарову на посаді, ще не ухвалене.

У червні Сибіга повідомляв, що президент Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ – вони очікуються у липні.

РЕКЛАМА:

А ЗМІ писали, що під час телефонної розмови Зеленського з американським президентом Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, вони обговорили питання заміни Маркарової.

Що було раніше:

  • Торік у вересні довкола посади посла України у США спалахнув скандал, коли президент Володимир Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів у розпал президентської виборчої кампанії відвідав завод з виробництва снарядів у Пенсильванії.
  • Тоді спікер Палати представників США Майк Джонсон зажадав звільнення Оксани Маркарової з посади посла, заявляючи, що саме вона організувала захід, на якому "не було жодного республіканця". 
  • Також Джонсон заявив, що республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової чесно і ефективно виконувати дипломатичні функції в США.
  • Володимир Зеленський у відповідь відмовився обговорювати звільнення Маркарової.
  • Маркарова перебуває на посаді посла у США з 25 лютого 2021 року – тобто понад чотири роки. Каденція українських послів за кордоном у середньому триває близько 3–5 років. 

МаркароваЗеленськийСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Луцьк пережив наймасованішу російську атаку – мер
У Держдепі запевнили, що Трамп рішуче налаштований забезпечити Україну зброєю
Україна приєдналась до останніх пакетів санкцій ЄС проти Росії
Сибіга підтвердив, що Маркарову незабаром замінять на посаді посла США
На тлі чуток про перезавантаження Кабміну Свириденко очолить делегацію України у Римі
"Совок не вийшов з міністерства": у мережі висміяли відео Мін’юсту зі Стефанішиною на заставках телефонів
Усі новини...
Маркарова
Зеленський обговорював із Трампом заміну посла України в США: Bloomberg назвало кандидатів
Посолка України у США зустрілася зі спецпредставником США з питань України та Росії
Маркарова пояснила, чому США мають дозволити бити своєю зброєю по Росії
Останні новини
07:31
Окупанти вдарили по Степногірській громаді: є руйнування, поранена жінка
07:15
Росіяни атакували з дронів людей у Херсоні: 2 поранених
06:55
Росія втратила ще 1050 військових у війні проти України – Генштаб
06:52
"Челсі" впевнено переміг "Флуміненсе" у півфіналі Клубного чемпіонату світу з футболу
06:51
Луцьк пережив наймасованішу російську атаку – мер
06:37
Голова французької розвідки: Немає впевненості щодо місцезнаходження запасів іранського урану
05:11
Росія оголосила Єльський університет "небажаною" організацією
04:09
США планують передати Україні додаткову систему Patriot – WSJ
03:17
ЄС розглядає можливість створення фонду підтримки України на 100 мільярдів євро – ЗМІ
02:49
оновленоРФ атакувала "Кинжалами" та ударними дронами: у багатьох містах пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: