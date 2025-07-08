Зеленський повідомив Маркаровій про намір її звільнити з посади посла у США – ЗМІ
Президент Володимир Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про свій намір її звільнити, повідомив "Суспільному" співрозмовник в Офісі президента.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Суспільне"
Деталі: За даними "Суспільного", Зеленський начебто повідомив Маркаровій про свій намір її звільнити, проте запропонував залишитись в команді після цього.
За інформацією співрозмовника, посаду визначать пізніше, попередні консультації з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою вже відбулися.
Водночас рішення щодо того, хто замінить Маркарову на посаді, ще не ухвалене.
У червні Сибіга повідомляв, що президент Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ – вони очікуються у липні.
А ЗМІ писали, що під час телефонної розмови Зеленського з американським президентом Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, вони обговорили питання заміни Маркарової.
Що було раніше:
- Торік у вересні довкола посади посла України у США спалахнув скандал, коли президент Володимир Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів у розпал президентської виборчої кампанії відвідав завод з виробництва снарядів у Пенсильванії.
- Тоді спікер Палати представників США Майк Джонсон зажадав звільнення Оксани Маркарової з посади посла, заявляючи, що саме вона організувала захід, на якому "не було жодного республіканця".
- Також Джонсон заявив, що республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової чесно і ефективно виконувати дипломатичні функції в США.
- Володимир Зеленський у відповідь відмовився обговорювати звільнення Маркарової.
- Маркарова перебуває на посаді посла у США з 25 лютого 2021 року – тобто понад чотири роки. Каденція українських послів за кордоном у середньому триває близько 3–5 років.