Зеленський повідомив Маркаровій про намір її звільнити з посади посла у США – ЗМІ

Зеленський і Маркарова. фото 2024 року Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про свій намір її звільнити, повідомив "Суспільному" співрозмовник в Офісі президента.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Суспільне"

Деталі: За даними "Суспільного", Зеленський начебто повідомив Маркаровій про свій намір її звільнити, проте запропонував залишитись в команді після цього.

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За інформацією співрозмовника, посаду визначать пізніше, попередні консультації з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою вже відбулися.

Водночас рішення щодо того, хто замінить Маркарову на посаді, ще не ухвалене.

У червні Сибіга повідомляв, що президент Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ – вони очікуються у липні.

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А ЗМІ писали, що під час телефонної розмови Зеленського з американським президентом Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, вони обговорили питання заміни Маркарової.

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