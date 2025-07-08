Посадовець Державного космічного агентства отримав 15 років тюрми за співпрацю з росіянами

Посадовець Державного космічного агентства України Леонід Касторський отримав 15 років ув’язнення за шпигування для росіян.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Контррозвідка та слідчі СБУ затримали його навесні цього року під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості. За матеріалами справи, російським агентом виявився посадовець ДКАУ, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у 2024 році…

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Як встановило розслідування, ворога зацікавила секретна інформація, до якої мав доступ агент, зокрема у сфері супутникових знімків та розташування стратегічних підприємств".

Деталі: Вказується, що чоловік погодився працювати на росіян в обмін на гроші. Крім того, він планував виїхати до Росії після виходу на пенсію влітку 2025 року. Докази роботи на ФСБ слідчі знайшли під час обшуків на телефоні чоловіка.

Чоловік отримав 15 років тюрми за статтею "Державна зрада".

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