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В РФ злетів Міг-31К, окупанти атакують дронами: у багатьох містах пролунали вибухи

Альона Мазуренко Вівторок, 8 липня 2025, 23:48
В РФ злетів Міг-31К, окупанти атакують дронами: у багатьох містах пролунали вибухи
МіГ-31К ілюстративне фото

Повітряні сили повідомили про атаку російських дронів та зліт Міг-31К з аеродрому в РФ, у багатьох містах повідомляють про звуки вибухів та швидкісну ціль на Житомирщині. 

Джерело: Повітряні сили, мапа тривог

Деталі: Станом на 22.51 на території всієї країни оголосили ракетну небезпеку. Повітряні сили зафіксували зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

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Повідомлялось про швидкісну ціль на Житомирщині: "Курс південно-західний". Мешканців Житомира і Старокостянтиніва закликали перебувати в укриттях.

О 23.34 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль східніше Запоріжжя, курс північний. Місцеві ЗМІ зазначили, що у Запоріжжі пролунали звуки вибухів.

Оновлено: Станом на 23.31 у Повітряних силах повідомили про відбій загрози через Міг-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

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Згідно з мапою тривог, повідомляли про звуки вибухів на Харківщині, Донеччині, Полтавщині та Чернігівщині.

Водночас вибух також чули на околицях Києва. У КОВА повідомили, що над Київщиною зафіксували ворожі безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.

У небі над Україною наразі фіксують десятки ворожих дронів. Вони рухаються зі сходу країни. 

 

Оновлено: Станом на 02:00 у Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки поранено жінку, її госпіталізували. 

Повітряні сили повідомляють про велику кількість ворожих ударних БпЛА над майже всіма областями країни. 

повітряна тривогаППОракетний удар
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