На Київщині внаслідок російської атаки постраждала жінка, її госпіталізували – ОВА
Середа, 9 липня 2025, 02:07
У ніч на 9 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по населених пунктах Київської області. У Броварському районі внаслідок атаки поранено місцеву мешканку, її госпіталізували.
Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник
Пряма мова: На жаль в Броварському районі унаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження. Наразі її госпіталізують до місцевої лікарні.
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Попередній діагноз – закритий перелом грудної клітини. Вся необхідна медична допомога надається".
Деталі: Калашник закликав мешканців області перебувати в укриттях, оскільки Росія продовжує свою атаку по цивільній інфраструктурі.
Передісторія:
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- У ніч на 9 липня російські окупаційні війська здійснюють масовану атаку на Україну ударними безпілотниками. У багатьох регіонах, зокрема в столиці, працює протиповітряна оборона.