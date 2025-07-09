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На Київщині внаслідок російської атаки постраждала жінка, її госпіталізували – ОВА

Іван Д'яконовСереда, 9 липня 2025, 02:07
На Київщині внаслідок російської атаки постраждала жінка, її госпіталізували – ОВА
Ілюстративне фото: Getty Images

У ніч на 9 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по населених пунктах Київської області. У Броварському районі внаслідок атаки поранено місцеву мешканку, її госпіталізували. 

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник

Пряма мова: На жаль в Броварському районі унаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження. Наразі її госпіталізують до місцевої лікарні. 

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Попередній діагноз – закритий перелом грудної клітини. Вся необхідна медична допомога надається". 

Деталі: Калашник закликав мешканців області перебувати в укриттях, оскільки Росія продовжує свою атаку по цивільній інфраструктурі.

Передісторія:

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жертвибезпілотникиКиївська областьросійсько-українська війна
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