На Київщині внаслідок російської атаки постраждала жінка, її госпіталізували – ОВА

У ніч на 9 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по населених пунктах Київської області. У Броварському районі внаслідок атаки поранено місцеву мешканку, її госпіталізували.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник

Пряма мова: На жаль в Броварському районі унаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження. Наразі її госпіталізують до місцевої лікарні.

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Попередній діагноз – закритий перелом грудної клітини. Вся необхідна медична допомога надається".

Деталі: Калашник закликав мешканців області перебувати в укриттях, оскільки Росія продовжує свою атаку по цивільній інфраструктурі.

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