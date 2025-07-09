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РФ атакувала "Кинджалами" та ударними дронами: у багатьох містах пролунали вибухи

Альона Мазуренко , Іван Д'яконовСереда, 9 липня 2025, 02:49
РФ атакувала Кинджалами та ударними дронами: у багатьох містах пролунали вибухи
МіГ-31К ілюстративне фото

Повітряні сили повідомляли про атаку російських дронів та пуски ракет "Кинджал" з літаків Міг-31К. У багатьох містах пролунали вибухи. 

Джерело: Повітряні сили, мапа тривог

Деталі: Станом на 22.51 на території всієї країни оголосили ракетну небезпеку. Повітряні сили зафіксували зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

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Повідомлялось про швидкісну ціль на Житомирщині: "Курс південно-західний". Мешканців Житомира і Старокостянтиніва закликали перебувати в укриттях.

О 23.34 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль східніше Запоріжжя, курс північний. Місцеві ЗМІ зазначили, що у Запоріжжі пролунали звуки вибухів.

Оновлено: Станом на 23.31 у Повітряних силах повідомили про відбій загрози через Міг-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

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Згідно з мапою тривог, повідомляли про звуки вибухів на Харківщині, Донеччині, Полтавщині та Чернігівщині.

Водночас вибух також чули на околицях Києва. У КОВА повідомили, що над Київщиною зафіксували ворожі безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.

У небі над Україною наразі фіксують десятки ворожих дронів. Вони рухаються зі сходу країни. 

 

Оновлено: Станом на 02:00 у Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки поранено жінку, її госпіталізували. 

Повітряні сили повідомляють про велику кількість ворожих ударних БпЛА над майже всіма областями країни. 

Оновлено: О 02:49 на території всієї країни оголосили ракетну небезпеку. Повітряні сили зафіксували зліт двох МіГ-31К – носіїв гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал".

О 02:57 військові повідомили про швидкісні цілі в напрямку Луцька.

О 03:37 Повітряні сили повідомили про нові ракети в напрямку Луцька.

 

Оновлено: Станом на 05:45 в більшості областей оголосили відбій повітряної тривоги.

повітряна тривогаППОракетний удар
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