Київ і більшість областей України перебували під атакою російських БпЛА: працювала ППО
Середа, 9 липня 2025, 00:13
У ніч на 9 липня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Україну ударними безпілотниками. У багатьох регіонах, зокрема в столиці, працювала протиповітряна оборона.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Київська міська державна адміністрація, мапа тривог
Деталі: Повітряні сили повідомляють про велику кількість ворожих ударних БпЛА над більшістю областей країни. У Києві під час повітряної тривоги лунають вибухи.
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Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги.
Оновлено: Близько пʼятої години ранку почалися відбої повітряної тривоги.
Передісторія:
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- О 22:51 на території всієї України оголосили ракетну небезпеку. Повітряні сили зафіксували зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).
- О 23.34 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль східніше Запоріжжя, курс північний. Місцеві ЗМІ зазначили, що у Запоріжжі пролунали звуки вибухів. Крім того, вибухи було чутно й на околицях Києва.