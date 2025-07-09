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Київ і більшість областей України перебували під атакою російських БпЛА: працювала ППО

Іван Д'яконовСереда, 9 липня 2025, 00:13
Київ і більшість областей України перебували під атакою російських БпЛА: працювала ППО
Ілюстративне фото: Getty Images

У ніч на 9 липня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Україну ударними безпілотниками. У багатьох регіонах, зокрема в столиці, працювала протиповітряна оборона.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Київська міська державна адміністрація, мапа тривог

Деталі: Повітряні сили повідомляють про велику кількість ворожих ударних БпЛА над більшістю областей країни. У Києві під час повітряної тривоги лунають вибухи.

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Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Оновлено: Близько пʼятої години ранку почалися відбої повітряної тривоги.

Передісторія: 

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  • О 22:51 на території всієї України оголосили ракетну небезпеку. Повітряні сили зафіксували зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).
  • О 23.34 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль східніше Запоріжжя, курс північний. Місцеві ЗМІ зазначили, що у Запоріжжі пролунали звуки вибухів. Крім того, вибухи було чутно й на околицях Києва.

повітряна тривогаППОКиїввибух
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