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У Держдепі запевнили, що Трамп рішуче налаштований забезпечити Україну зброєю

Іван Д'яконовСереда, 9 липня 2025, 01:53
У Держдепі запевнили, що Трамп рішуче налаштований забезпечити Україну зброєю
Теммі Брюс. Фото: Getty Images

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України та продовжать постачати Києву зброю, незважаючи на нещодавню паузу.

Джерело: Брюс підчас пресбрифінгу

Деталі: Під час брифінгу журналіст поцікавився, чи призведе остання оцінка Путіна, яку озвучив президент Трамп, до змін у політиці США щодо України.

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У відповідь Брюс підкреслила, що позиція США залишається незмінною. США і надалі підтримують Україну, а коротка пауза у постачанні зброї була лише частиною планового перегляду всіх програм військової допомоги, а не зміною курсу.

"Ми були і залишаємося найбільшими прихильниками України. Ми дбаємо про цих людей, дбаємо про те, щоб вони мали все необхідне", – наголосила Брюс.

Вона наголосила, що президент США Дональд Трамп "рішуче налаштований" забезпечити Україну всім необхідним для самозахисту, особливо з огляду на масові вбивства та необхідність домогтися припинення вогню.

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"Ми допомагали їм і будемо допомагати й надалі. І це – наша позиція. Вона залишається незмінною", – додала речниця Держдепу.

Передісторія: 

СШАзброядопомога Україні
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