У Держдепі запевнили, що Трамп рішуче налаштований забезпечити Україну зброєю

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України та продовжать постачати Києву зброю, незважаючи на нещодавню паузу.

Джерело: Брюс підчас пресбрифінгу

Деталі: Під час брифінгу журналіст поцікавився, чи призведе остання оцінка Путіна, яку озвучив президент Трамп, до змін у політиці США щодо України.

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У відповідь Брюс підкреслила, що позиція США залишається незмінною. США і надалі підтримують Україну, а коротка пауза у постачанні зброї була лише частиною планового перегляду всіх програм військової допомоги, а не зміною курсу.

"Ми були і залишаємося найбільшими прихильниками України. Ми дбаємо про цих людей, дбаємо про те, щоб вони мали все необхідне", – наголосила Брюс.

Вона наголосила, що президент США Дональд Трамп "рішуче налаштований" забезпечити Україну всім необхідним для самозахисту, особливо з огляду на масові вбивства та необхідність домогтися припинення вогню.

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"Ми допомагали їм і будемо допомагати й надалі. І це – наша позиція. Вона залишається незмінною", – додала речниця Держдепу.

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