Луцьк пережив наймасованішу російську атаку: на Волинь летіло пів сотні дронів і 5 ракет

У ніч проти 9 липня Луцьк зазнав наймасованішої з початку повномасштабного вторгнення атаки з боку російських військ із застосуванням безпілотників і ракет. Унаслідок обстрілу виникли пожежі та руйнування, інформації про загиблих наразі немає.

Джерело: міський голова Луцька Ігор Поліщук та голова Волинської ОДА Іван Рудницький в Telegram

Пряма мова Поліщука: "Сьогодні була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БпЛА та ракет на наше місто та громаду. На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає".

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Деталі: За словами мера, внаслідок удару сталося загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Також зафіксована пожежа на території одного з місцевих підприємств. Точний масштаб руйнувань та інші наслідки атаки ще зʼясовуються.

Доповнено: Пізніше голова Волинської ОДА Іван Рудницький повідомив, що загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БпЛА та 5 ракет.

"Фактично усе летіло на Луцьк….Триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного із підприємств Луцька, а також гаражного кооперативу", – повідомив очільник області.

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