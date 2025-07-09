Луцьк пережив наймасованішу російську атаку: на Волинь летіло пів сотні дронів і 5 ракет
У ніч проти 9 липня Луцьк зазнав наймасованішої з початку повномасштабного вторгнення атаки з боку російських військ із застосуванням безпілотників і ракет. Унаслідок обстрілу виникли пожежі та руйнування, інформації про загиблих наразі немає.
Джерело: міський голова Луцька Ігор Поліщук та голова Волинської ОДА Іван Рудницький в Telegram
Пряма мова Поліщука: "Сьогодні була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БпЛА та ракет на наше місто та громаду. На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає".
Деталі: За словами мера, внаслідок удару сталося загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Також зафіксована пожежа на території одного з місцевих підприємств. Точний масштаб руйнувань та інші наслідки атаки ще зʼясовуються.
Доповнено: Пізніше голова Волинської ОДА Іван Рудницький повідомив, що загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БпЛА та 5 ракет.
"Фактично усе летіло на Луцьк….Триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного із підприємств Луцька, а також гаражного кооперативу", – повідомив очільник області.
Передісторія:
- У ніч на 9 липня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Україну ракетами та ударними безпілотниками. У багатьох регіонах, зокрема в столиці, працювала протиповітряна оборона.
- О 02:49 та о 03:37 Повітряні сили повідомили про пуски гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К у напрямку Луцька.