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Росіяни атакували з дронів людей у Херсоні: 2 поранених

Ірина БалачукСереда, 9 липня 2025, 07:15
Росіяни атакували з дронів людей у Херсоні: 2 поранених
Фото ілюстративне з Getty images

Дві людини дістали поранення через російські атаки з дронів у місті Херсон вранці 9 липня.

Джерело: Херсонська МВА в Telegram

Деталі: Постраждали 73-річний та 47-річний мешканці. Їх атакували у Дніпровському районі близько 5 ранку.

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Старший чоловік отримав мінно-вибухову травму, поранення обличчя та тулуба. Молодший – мінно-вибухову травму, поранення голови та рук.

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Передісторія: 

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