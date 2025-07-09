Росіяни атакували з дронів людей у Херсоні: 2 поранених

Дві людини дістали поранення через російські атаки з дронів у місті Херсон вранці 9 липня.

Джерело: Херсонська МВА в Telegram

Деталі: Постраждали 73-річний та 47-річний мешканці. Їх атакували у Дніпровському районі близько 5 ранку.

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Старший чоловік отримав мінно-вибухову травму, поранення обличчя та тулуба. Молодший – мінно-вибухову травму, поранення голови та рук.

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Передісторія:

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