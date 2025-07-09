Росіяни атакували з дронів людей у Херсоні: 2 поранених
Середа, 9 липня 2025, 07:15
Дві людини дістали поранення через російські атаки з дронів у місті Херсон вранці 9 липня.
Джерело: Херсонська МВА в Telegram
Деталі: Постраждали 73-річний та 47-річний мешканці. Їх атакували у Дніпровському районі близько 5 ранку.
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Старший чоловік отримав мінно-вибухову травму, поранення обличчя та тулуба. Молодший – мінно-вибухову травму, поранення голови та рук.
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Передісторія:
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- Лише за ранок 8 липня російські окупанти убили 1 людину та поранили ще 9 людей у Херсоні. Їх усіх атакували з дронів.