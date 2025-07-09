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Найбільше з початку вторгнення: Росія випустила по Україні понад 740 дронів та ракет

Валентина РоманенкоСереда, 9 липня 2025, 08:44
Найбільше з початку вторгнення: Росія випустила по Україні понад 740 дронів та ракет
ілюстрація ПС ЗСУ

У ніч на 9 липня Росія атакувала 741 засобом повітряного нападу, 718 із них знешкодила ППО, Повітряні сили зафіксували влучання у 4 локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Деталі: Із 20.00 8 липня противник застосував:

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- 728 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово - РФ;

- 7 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської обл. та Курської обл. – РФ;

- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. – РФ.

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Основним напрямком удару було місто Луцьк Волинської області.

За попередніми даними, станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 – збито вогневими засобами, 415 – локаційно втрачені:

- 296 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- 7 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К" - збито.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що передувало: В ніч проти 9 липня Луцьк зазнав наймасованішої з початку повномасштабного вторгнення атаки з боку російських військ із застосуванням безпілотників і ракет (за даними місцевої влади, в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БпЛА та 5 ракет). Унаслідок обстрілу виникли пожежі та руйнування, інформації про загиблих наразі немає.

ракетний ударШахедПовітряні сили ЗСУППО
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