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Росіяни атакували FPV-дроном жінку на Чернігівщині

Ірина БалачукСереда, 9 липня 2025, 10:41
Росіяни атакували FPV-дроном жінку на Чернігівщині
Фото ілюстративне з Getty images

Одна людина дістала поранення внаслідок російської атаки FPV-дроном у Чернігівській області.

Джерело: голова ОВА В’ячеслав Чаус в Telegram

Пряма мова очільника області: "У Сновській громаді FPV-дрон поцілив у 54-річну жінку, яка їхала мопедом".

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Деталі: Місцева мешканці дістала уламкові поранення та опіки, її госпіталізували.

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Передісторія:

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Чернігівська областьбезпілотники
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