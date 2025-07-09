Росіяни атакували FPV-дроном жінку на Чернігівщині
Середа, 9 липня 2025, 10:41
Одна людина дістала поранення внаслідок російської атаки FPV-дроном у Чернігівській області.
Джерело: голова ОВА В’ячеслав Чаус в Telegram
Пряма мова очільника області: "У Сновській громаді FPV-дрон поцілив у 54-річну жінку, яка їхала мопедом".
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Деталі: Місцева мешканці дістала уламкові поранення та опіки, її госпіталізували.
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Передісторія:
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- Як відомо, росіяни уже кілька років майже щоденно атакують FPV-дронами мирних мешканців Херсонської області. Лише за ранок 9 липня загарбники поранили двох херсонців.