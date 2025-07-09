Росіяни атакували з дрона 1-річного хлопчика з бабусею: дитина загинула
Середа, 9 липня 2025, 13:18
Однорічна дитина загинула на Херсонщині внаслідок російської атаки з безпілотника вдень 9 липня.
Джерело: голова ОВА Олександр Прокудін в Telegram
Пряма мова очільника області: "У селі Правдине Білозерської громади росіяни атакували з дрона однорічного хлопчика та літню жінку, які перебували на подвір’ї будинку. На жаль, від отриманих поранень дитина загинула на місці".
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Деталі: За його словами, 64-річна місцева жителька дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Бригада "швидкої" надала їй допомогу на місці, від госпіталізації жінка відмовилась.
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Передісторія:
- Як відомо, росіяни уже кілька років майже щоденно атакують FPV-дронами мирних мешканців Херсонської області. Лише за ранок 9 липня загарбники поранили двох херсонців.