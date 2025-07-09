Росіяни атакували з дрона 1-річного хлопчика з бабусею: дитина загинула  

Однорічна дитина загинула на Херсонщині внаслідок російської атаки з безпілотника вдень 9 липня.

Джерело: голова ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова очільника області: "У селі Правдине Білозерської громади росіяни атакували з дрона однорічного хлопчика та літню жінку, які перебували на подвір’ї будинку. На жаль, від отриманих поранень дитина загинула на місці".

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Деталі: За його словами, 64-річна місцева жителька дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Бригада "швидкої" надала їй допомогу на місці, від госпіталізації жінка відмовилась.

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