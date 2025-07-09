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ЄСПЛ: РФ відповідальна за масштабні порушення прав людини на Донбасі та збиття рейсу MH17

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 9 липня 2025, 13:57
ЄСПЛ: РФ відповідальна за масштабні порушення прав людини на Донбасі та збиття рейсу MH17
Ілюстративне фото: Getty Images

Європейський суд з прав людини визнав Російську Федерацію відповідальною за масові й системні порушення прав людини на окупованих територіях України до та після 24 лютого 2022 року, а також за збиття малайзійського Boeing рейсу MH17 над Донеччиною в 2014 році. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на рішення суду 

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Деталі: Російська сторона була відсутня під час оголошення рішення, як і на попередніх засіданнях.

Йдеться про справу, що об’єднала чотири міждержавних скарги проти Росії до ЄСПЛ з боку України та Нідерландів:

  • Україна проти Росії (№ 8019/16) – порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема збиття MH17, тортури, примусову працю та інше;
  • Україна проти Росії (№ 43800/14) – викрадення і незаконне переміщення українських дітей до РФ у 2014 році;
  • Нідерланди проти Росії (№ 28525/20) – обставини та наслідки збиття рейсу MH17;
  • Україна проти Росії (№ 11055/22) – грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

Суд одностайно визнав, що має юрисдикцію за даними скаргами щодо подій, що відбулися до 16 вересня 2022 року, коли членство Росії у Раді Європи припинилося.

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Суд визнав Російську Федерацію винною у численних порушеннях прав людини, що відбувалися на окупованих територіях до та після 24 лютого 2022 року, і їхній масовий та системний характер.  

Йдеться про свавільні вбивства цивільних і військовополонених, позбавлення волі, нелюдське поводження, застосування тортур, ігнорування Росією наслідків її ударів для цивільного населення, системну практику придушення української ідентичності, у тому числі через систему освіти, практику "фільтрації", вивезення українських дітей та дорослих цивільних громадян вглиб окупованих територій або на територію РФ тощо. 

Також суд встановив, що рейс MH17 над Донбасом збили з російського ЗРК "Бук" і Росія несе відповідальність за те, що це стало можливим. 

Нагадаємо:

ЄСПЛРосіяДонецька область
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