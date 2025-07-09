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Рятувальники загасили масштабну пожежу на Київщині після атаки РФ

Валентина РоманенкоСереда, 9 липня 2025, 15:25
Рятувальники загасили масштабну пожежу на Київщині після атаки РФ
фото ДСНС

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 8000 квадратних метрів у Броварському районі На Київщині, спричинену російським обстрілом

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що на місці працювали 73 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС, а також пожежні команди сіл Требухів, Красилівка, Гоголів, Княжичі, 7 осіб та 7 одиниць техніки від місцевої влади.

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На щастя, обійшлося без постраждалих, додають у ДСНС.

Що передувало: Внаслідок російської атаки 9 липня у Київській області спалахнула масштабна пожежа на території промислового підприємства – вогонь охопив 8000 кв. м.

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Речник ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан уточнила УП, що говорить промислове підприємство з переробки дерев’яних палетів у селі Требухів Броварського району.  

Київська областьпожежаДСНСвійна
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