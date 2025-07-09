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На Київщині після нічної атаки масштабно горить промислове підприємство

Ірина БалачукСереда, 9 липня 2025, 09:44
На Київщині після нічної атаки масштабно горить промислове підприємство
Фото ДСНС

Внаслідок російської атаки у Київській області спалахнула масштабна пожежа на території промислового підприємства – вогонь охопив 8000 кв. м.

Джерело: ДСНС України в Facebook, речник ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді"

Дослівно служба: "На Київщині триває ліквідація пожежі, що виникла в результаті нічної ворожої атаки. Загорілося на одному з підприємств, площею 8000 кв.м". 

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ФОТО ДСНС

Деталі: Речник ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан уточнила УП, що говорить промислове підприємство з переробки дерев’яних палетів у селі Требухів Броварського району.  

 
ФОТО дснс

"Пожежу уже локалізували. Триває ліквідації. За попередніми даними, минулося без постраждалих", – сказала Рубан.

 
ФОТО дснс
 
ФОТО дснс 

Передісторія:

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Київська областьбезпілотникипожежа
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