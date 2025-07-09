На Київщині після нічної атаки масштабно горить промислове підприємство
Середа, 9 липня 2025, 09:44
Внаслідок російської атаки у Київській області спалахнула масштабна пожежа на території промислового підприємства – вогонь охопив 8000 кв. м.
Джерело: ДСНС України в Facebook, речник ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді"
Дослівно служба: "На Київщині триває ліквідація пожежі, що виникла в результаті нічної ворожої атаки. Загорілося на одному з підприємств, площею 8000 кв.м".
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Деталі: Речник ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан уточнила УП, що говорить промислове підприємство з переробки дерев’яних палетів у селі Требухів Броварського району.
"Пожежу уже локалізували. Триває ліквідації. За попередніми даними, минулося без постраждалих", – сказала Рубан.
Передісторія:
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- Уночі 9 липня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Україну ударними безпілотниками. У багатьох регіонах, зокрема в столиці, працювала протиповітряна оборона.
- Повідомлялося, що у Броварському районі внаслідок атаки місцева мешканка дістала поранення, її госпіталізували.