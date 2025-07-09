У Києві відмовились від запровадження ізраїльської системи оповіщення

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Києві не впроваджуватимуть ізраїльську локалізовану систему оповіщення про загрозу.

Джерело: Ткаченко в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова Ткаченка: "На сьогодні, за моєю інформацією, військові не вважають цей формат технічно доцільним. Через щільність міської забудови й специфіку загроз – зокрема "Шахедів", які вже фактично діють як реактивні снаряди, – немає змоги оперативно й точно розрізняти загрозу по районах".

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Деталі: За словами очільника КМВА, з огляду на це, впровадження локального оповіщення наразі не розглядається.

Довідково: Раніше зазначалось, що ізраїльська система попередження визначає ракети всіх типів та об’єкти, куди вони потенційно можуть влучити, та надсилає повідомлення про небезпеку на стільникові телефони громадян, що знаходяться в районі, який перебуває в небезпеці. Система також розраховує, скільки часу мають люди в небезпечних зонах на пошук укриття.

Що було раніше: У листопаді 2024 року посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомляв, що Ізраїль у рамках допомоги Києву повністю надав усе необхідне для створення системи раннього сповіщення про повітряні загрози - наразі Україна перебуває на фінальній стадії запуску цієї технології.