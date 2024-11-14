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Запуск ізраїльської системи раннього оповіщення в Україні знаходиться на фінальній стадії – посол

Станіслав ПогоріловЧетвер, 14 листопада 2024, 17:10
Запуск ізраїльської системи раннього оповіщення в Україні знаходиться на фінальній стадії – посол
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, фото: Facebook

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що Ізраїль у рамках допомоги Києву повністю надав усе необхідне для створення системи раннього сповіщення про повітряні загрози - наразі Україна перебуває на фінальній стадії запуску цієї технології.

Джерело: Корнійчук під час виступу на п'ятому Київському єврейському форумі (Kyiv Jewish Forum), передає "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За його словами, частина цієї системи раннього оповіщення вже запрацювала в Україні. Це, зокрема, тривимірні радари ізраїльського виробництва.

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Пряма мова Корнійчука: "Це не таємниця. Їх (радари) використовують військові вже сьогодні. Й вони цілком придатні або можливі для закупівлі у великих обсягах у разі потреби".

Більше деталей: Корнійчук зазначив, що Україна та Ізраїль борються зі спільним ворогом, тому що виглядає так, що війни у двох країнах "координуються з одного центру". При цьому союзники в України та Ізраїлю теж спільні.

На думку посла, Ізраїлю також було б цікаве українське посередництво, пов'язане, наприклад, із дружніми відносинами України з Саудівською Аравією.

Ізраїльдопомога Україніповітряна тривога
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