Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дуда, який залишає посаду президента, заявив, що Україна недостатньо цінує допомогу Польщі

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСереда, 9 липня 2025, 21:55
Дуда, який залишає посаду президента, заявив, що Україна недостатньо цінує допомогу Польщі
Анджей Дуда, фото: Getty Images

Польський президент Анджей Дуда в останньому інтервʼю на посаді очільника держави критично висловився про ставлення союзників і України до Польщі, зокрема в контексті постачання військової допомоги через аеропорт Жешув.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News

Деталі: Дуда зазначив, що в контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща у деяких питаннях могла б "показати, що нас не можна обходити чи ігнорувати", але цього не сталось.

Реклама:

Пряма мова Дуди: "Наприклад, я вважаю, що як українці, так і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешуві та наші автомагістралі належать їм, ніби це їхнє. Але це не їхнє. Це наше. Тому, якщо комусь щось не подобається, то закриваємо і до побачення.

Так, робимо ремонт. Закриваємо аеропорт у Жешуві, а ви доставляйте в Україну морем, повітрям, не знаю, скидайте на парашутах. Вигадуйте. Вигадуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні".

Деталі: Дуда зазначив, що Польщу "не запросили до дуже важливих міжнародних органів, де вирішувалося питання про постачання допомоги через нашу територію", не уточнивши, про що саме йдеться.

РЕКЛАМА:

"Я вважав, що це скандал. І в якийсь момент я відкрито зізнаюся, що в цьому аспекті я заблокував висновки саміту НАТО у Вільнюсі. Про це нема сенсу говорити з Україною, лише з нашими союзниками. Треба мати сміливість поговорити з німцями, американцями", – зазначив польський президент.

Раніше Анджей Дуда висловив переконання, що його наступник Кароль Навроцький, який робив антиукраїнські заяви, після вступу на посаду змінить погляд на Україну.

Читайте також: Друг України, але не лідер: яку політичну спадщину залишив президент Анджей Дуда

ДудаПольщаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото У столиці через обстріл перекрили низку вулиць, міський транспорт змінив маршрути руху
оновлено від 2:34, відео, фото Київ зазнав масованої комбінованої атаки РФ: 2 загиблих та 16 постраждалих
Гендиректорка соцмережі Х оголосила про відставку на тлі скандалу з чат-ботом Grok
Кремль про рішення ЄСПЛ проти Росії: Вважаємо нікчемними, виконувати не будемо
Сирський: Кожна третя ворожа ціль, уражена Силами оборони в червні, – на рахунку СБС
У Києві відмовились від запровадження ізраїльської системи оповіщення
Усі новини...
Дуда
Зеленський і Шмигаль розповіли про "прощальну зустріч" з Дудою у Києві
Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи
Дуда припускає, що Навроцький змінить ставлення до України після вступу на посаду 
Останні новини
09:12
інтерв'юТарас Чмут: Часом командирам простіше місяцями казати, що ці позиції наші, а вони вже давно не наші
09:11
В Україні зріс попит на гібридні авто: найпопулярніші моделі червня
09:04
Росіяни вранці ударили дронами по Херсону: 2 поранених
08:54
Президент Чехії на конференції з відбудови України у Римі запропонує свій план
08:46
фото У столиці через обстріл перекрили низку вулиць, міський транспорт змінив маршрути руху
08:45
Генштаб: Минулої доби на фронті було понад 200 боїв
08:32
ЗМІ: після замаху на Трампа відсторонили шістьох співробітників секретної служби США
08:27
МВС: У Києві загинули 68-річна мешканка та 22-річна капрал поліції метрополітену
08:23
У Сенаті США сподіваються на схвалення проєкту з санкціями проти РФ у липні
08:10
ЗСУ за добу знешкодили 920 загарбників та 38 артсистем
Усі новини...
Реклама:
Реклама: