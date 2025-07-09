Дуда, який залишає посаду президента, заявив, що Україна недостатньо цінує допомогу Польщі

Польський президент Анджей Дуда в останньому інтервʼю на посаді очільника держави критично висловився про ставлення союзників і України до Польщі, зокрема в контексті постачання військової допомоги через аеропорт Жешув.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News

Деталі: Дуда зазначив, що в контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща у деяких питаннях могла б "показати, що нас не можна обходити чи ігнорувати", але цього не сталось.

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Пряма мова Дуди: "Наприклад, я вважаю, що як українці, так і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешуві та наші автомагістралі належать їм, ніби це їхнє. Але це не їхнє. Це наше. Тому, якщо комусь щось не подобається, то закриваємо і до побачення.

Так, робимо ремонт. Закриваємо аеропорт у Жешуві, а ви доставляйте в Україну морем, повітрям, не знаю, скидайте на парашутах. Вигадуйте. Вигадуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні".

Деталі: Дуда зазначив, що Польщу "не запросили до дуже важливих міжнародних органів, де вирішувалося питання про постачання допомоги через нашу територію", не уточнивши, про що саме йдеться.

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"Я вважав, що це скандал. І в якийсь момент я відкрито зізнаюся, що в цьому аспекті я заблокував висновки саміту НАТО у Вільнюсі. Про це нема сенсу говорити з Україною, лише з нашими союзниками. Треба мати сміливість поговорити з німцями, американцями", – зазначив польський президент.

Раніше Анджей Дуда висловив переконання, що його наступник Кароль Навроцький, який робив антиукраїнські заяви, після вступу на посаду змінить погляд на Україну.

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