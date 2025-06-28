Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи
Субота, 28 червня 2025, 12:21
Президент Володимир Зеленський нагородив чинного президента Польщі Анджея Дуду орденом Свободи.
Джерело: указ на сайті президента від 28 червня
Дослівно: "За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: нагородити орденом Свободи Дуду Анджея — президента Республіки Польща".
Що передувало: Чинний президент Польщі Анджей Дуда в День Конституції України 28 червня прибув до Києва.
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Передісторія:
- На початку червня Дуда повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що відвідає Україну до завершення свого президентського терміну.
- Крім того, Дуда провів зустріч зі своїм наступником Каролем Навроцьким, однією з тем якої стало питання членства України в НАТО.
- Чинний польський президент висловив сподівання, що Навроцький, який робив антиукраїнські заяви, після вступу на посаду матиме погляд на Україну з іншої перспективи.