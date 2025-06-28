Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи

Зеленський і Дуда у 2023 році, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський нагородив чинного президента Польщі Анджея Дуду орденом Свободи.

Джерело: указ на сайті президента від 28 червня



Дослівно: "За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: нагородити орденом Свободи Дуду Анджея — президента Республіки Польща".

Що передувало: Чинний президент Польщі Анджей Дуда в День Конституції України 28 червня прибув до Києва.

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