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Трамп про надання Україні додаткової системи Patriot: Ми маємо це розглянути

Станіслав ПогоріловСереда, 9 липня 2025, 22:20
Трамп про надання Україні додаткової системи Patriot: Ми маємо це розглянути
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп підтвердив журналістам під час зустрічі в Білому домі з африканськими лідерами, що разом зі своєю командою розглядає можливість передачі Україні додаткової системи протиракетної оборони Patriot.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова Трампа: "Вони (українці – ред.) хотіли б цього, я знаю, що вони зробили запит. Тож ми маємо розглянути це".

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Деталі: За словами очільника білого дому, ці системи ППО насправді є "дуже рідкісними" й "дуже дорогими". "Шкода, що ми повинні витрачати стільки грошей на війну, якої ніколи б не було, якби я був президентом", - додав Трамп.

Передісторія:

  • 8 липня у Пентагоні оголосили, що за дорученням Трампа США надсилають Україні додаткову оборонну зброю.
  • За даними порталу Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.
  • За даними CNN, члени команди національної безпеки президента Дональда Трампа планували у вівторок обговорити деталі постачання зброї, в тому числі ракет Patriot, Україні після того, як очільник Білого дому зробив заяву про відправку Києву озброєння.

Читайте також: Трамп відновлює допомогу ЗСУ, але чи надовго? Що впливає на політику США щодо України

ТрампУкраїнаPatriot
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