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Україна засудила заяву президента Нікарагуа про підтримку російської окупації українських територій

Іван Д'яконовП'ятниця, 1 серпня 2025, 00:40
Україна засудила заяву президента Нікарагуа про підтримку російської окупації українських територій
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ України різко засудило публічне послання президента Нікарагуа Даніеля Ортеги до російського диктатора Володимира Путіна, в якій той публічно підтримав російську окупацію українських територій.

Джерело: МЗС України, El 19 Digital

Деталі: У МЗС наголосили, що такі заяви є грубим порушенням міжнародного права, включно з Цілями та Принципами Статуту ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, а також міжнародними зобов’язаннями самої Нікарагуа. 

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"Україна залишає за собою право на відповідь, співмірну безпрецедентному рівню недружніх дій", – йдеться у заяві МЗС..

Міністерство підкреслило, що будь-яке "визнання" російської окупації українських територій прямо суперечить резолюції Генеральної Асамблеї ООН №3314 (XXIX) "Визначення агресії", яка забороняє визнання територіальних змін, здобутих воєнним шляхом.

Дослівно: "Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, а також Донецька, Луганська, Херсонська й Запорізька області були і залишаються невід’ємними частинами території України. Будь-які так звані "референдуми", "консультації" чи заяви окупантів, так само як і "визнання" цих незаконних дій третіми державами є юридично нікчемними та не створюють жодних правових наслідків".

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Деталі: Зауважимо, що у 2020 Україна вже вводила секторальні санкції проти Нікарагуа в звʼязку з відкриттям цією країною почесного консульства в окупованому Росією українському місті Сімферополь.

У зв’язку із ситуацією, Україна закликала владу Нікарагуа негайно офіційно спростувати заяву Ортеги, якщо вона не відповідає дійсності. Відсутність такого спростування найближчим часом буде розцінена українською стороною як підтвердження позиції, з усіма відповідними наслідками.

Що передувало: 

  • 30 липня президент Нікарагуа Даніель Ортега направив листа правителю Росії Володимиру Путіну, в якому "висловив повну підтримку та повне визнання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей як невідʼємну частину Російської Федерації". Він також висловив підтримку "героїчній битві, яку Росія веде проти українського неонацизму, що підтримується НАТО".

МЗСокупаціяросійсько-українська війна
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