Україна засудила заяву президента Нікарагуа про підтримку російської окупації українських територій

Міністерство закордонних справ України різко засудило публічне послання президента Нікарагуа Даніеля Ортеги до російського диктатора Володимира Путіна, в якій той публічно підтримав російську окупацію українських територій.

Джерело: МЗС України, El 19 Digital

Деталі: У МЗС наголосили, що такі заяви є грубим порушенням міжнародного права, включно з Цілями та Принципами Статуту ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, а також міжнародними зобов’язаннями самої Нікарагуа.

Реклама:

"Україна залишає за собою право на відповідь, співмірну безпрецедентному рівню недружніх дій", – йдеться у заяві МЗС..

Міністерство підкреслило, що будь-яке "визнання" російської окупації українських територій прямо суперечить резолюції Генеральної Асамблеї ООН №3314 (XXIX) "Визначення агресії", яка забороняє визнання територіальних змін, здобутих воєнним шляхом.

Дослівно: "Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, а також Донецька, Луганська, Херсонська й Запорізька області були і залишаються невід’ємними частинами території України. Будь-які так звані "референдуми", "консультації" чи заяви окупантів, так само як і "визнання" цих незаконних дій третіми державами є юридично нікчемними та не створюють жодних правових наслідків".

РЕКЛАМА:

Деталі: Зауважимо, що у 2020 Україна вже вводила секторальні санкції проти Нікарагуа в звʼязку з відкриттям цією країною почесного консульства в окупованому Росією українському місті Сімферополь.

У зв’язку із ситуацією, Україна закликала владу Нікарагуа негайно офіційно спростувати заяву Ортеги, якщо вона не відповідає дійсності. Відсутність такого спростування найближчим часом буде розцінена українською стороною як підтвердження позиції, з усіма відповідними наслідками.

Що передувало: