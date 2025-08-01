У Краматорську уже 3 загиблих, під завалами ще можуть бути люди – ОВА

Три людини загинули та ще 10 дістали поранення внаслідок російського удару по місту Краматорськ на Донеччині удень 31 липня.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова очільника області: "Кількість жертв у Краматорську зросла до 3 загиблих і 10 поранених. Під завалами 5-поверхівки ще можуть перебувати люди, пошуково-рятувальна операція триває".

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Фото з Telegram Філашкіна

Деталі: Внаслідок удару пошкоджено щонайменше 30 будинків і 13 автомобілів.

Скриншот з відео ДОВА

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