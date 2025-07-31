ДСНС про удар по Краматорську: Один будинок зруйнований, пошкоджені ще близько 10
Четвер, 31 липня 2025, 18:15
Через російський удар по середмістю Краматорська 31 липня загинула одна людина, 11 людей поранені. Також зруйнована вщент багатоповерхівка, ще близько 10 пошкоджені.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Російські окупанти завдали прицільного удару по середмістю Краматорська, що на Донеччині. Загинула 1 людина, ще 11 поранені. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.
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Одна багатоповерхівка зруйнована вщент, вибуховою хвилею пошкоджено ще близько десятка будинків".
Деталі: Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці удару.