У липні Росія випустила по Україні 5100 КАБів, понад 3800 "Шахедів" і майже 260 ракет – Зеленський 

Знищений російським ударом під’їзд будинку у Києві. Ця атака забрала життя 31 людини. Фото з Telegram Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за липень росіяни застосували проти України понад 9 тисяч засобів повітряного нападу різних видів.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова президента: "Лише в липні росіяни застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "Шахедів", майже 260 ракет різних типів, із них 128 – це балістика".

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Деталі: Він додав, що остання атака росіян на Київ, яка була 31 липня, забрала життя 31 людини, серед яких 5 дітей.

"Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий", – наголосив Зеленський.