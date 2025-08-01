У липні Росія випустила по Україні 5100 КАБів, понад 3800 "Шахедів" і майже 260 ракет – Зеленський
П'ятниця, 1 серпня 2025, 13:00
Президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за липень росіяни застосували проти України понад 9 тисяч засобів повітряного нападу різних видів.
Джерело: Зеленський в Telegram
Пряма мова президента: "Лише в липні росіяни застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "Шахедів", майже 260 ракет різних типів, із них 128 – це балістика".
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Деталі: Він додав, що остання атака росіян на Київ, яка була 31 липня, забрала життя 31 людини, серед яких 5 дітей.
"Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий", – наголосив Зеленський.