До 26 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву, з них 3 дитини

Кількість загиблих внаслідок атаки на Київ в ніч на 31 липня зросла до 26, з них 3 дітей. Ще 159 людей отримали поранення, з них – 16 діти.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Дослівно: "Протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років".

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Деталі: У відомстві зазначили, що рятувальна операція триває.

Передісторія: