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До 26 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву, з них 3 дитини

Іван Д'яконовП'ятниця, 1 серпня 2025, 06:43
До 26 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву, з них 3 дитини
Фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок атаки на Київ в ніч на 31 липня зросла до 26, з них 3 дітей. Ще 159 людей отримали поранення, з них – 16 діти.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Дослівно: "Протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років".

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Деталі: У відомстві зазначили, що рятувальна операція триває.

Передісторія:

  • Уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами. 
  • Наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва.
  • Унаслідок атаки загинув шестирічний Матвій Марченко. Він був вихованцем столичного клубу карате. Також відомо, що серед жертв російського ракетного удару у Святошинському районі Києва є патрульна поліцейська Лілія Степанчук.
  • Крім того, через удар безпілотниками по Святошинському району Києва зазнали поранень журналістка hromadske Наталія Мазіна та її чоловік Дмитро Мазін. Їхня квартира пошкоджена.

жертвиКиївракетний ударбезпілотники
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