Путін заявив, що його ультиматум до України з 2024 року не змінився
П'ятниця, 1 серпня 2025, 14:42
Російський лідер Володимир Путін заявив, що його вимоги до України, озвучені влітку 2024 року, залишаються незмінними.
Джерело: російські "інформагентсва", які цитують Путіна під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком
Деталі: У 2024 році Путін висунув нібито "умови для припинення бойових дій в Україні".
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Тоді він заявив, що українські війська "мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів.
Водночас, у п’ятницю Путін сказав, що "позитивно оцінює" переговорний процес у Стамбулі, і потрібно обговорювати кроки, необхідні для встановлення "довгострокового - без будь-яких тимчасових обмежень - миру в Україні".