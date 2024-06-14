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Путін заявив, що для початку мирних переговорів ЗСУ мають вийти з 4 областей України

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 червня 2024, 13:47
Путін заявив, що для початку мирних переговорів ЗСУ мають вийти з 4 областей України
Володимир Путін. фото Getty Images

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін знову повторив, що нібито "готовий до мирних переговорів", але для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які Кремль вважає територією РФ.

Джерело: Путін, виступаючи в міністерстві закордонних справ РФ, цитує "Медуза"

Деталі: Кремлівський очільник висунув нібито "умови для припинення бойових дій в Україні".

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Він заявив, що українські війська "мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів.

Крім того, за словами Путіна, "Україна повинна повідомити про відмову від вступу до НАТО".

Мовляв, "якщо ці умови будуть виконані, то Росія негайно припинить вогонь".

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Пряма мова: "Звертаю увагу, саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент їхнього входження в Україну. Щойно в Києві заявлять, що готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ із цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів зі вступу до НАТО, з нашого боку негайно, буквально тієї самої хвилини, надійде наказ припинити вогонь і почати переговори. Повторю, ми це зробимо негайно".

Деталі: За його словами, суть російської пропозиції нібито "не в тимчасовому перемир'ї". Ідеться не про замороження конфлікту, а про його "остаточне завершення", додав керівник РФ.

Додатковими умовами для мирного врегулювання Путін також назвав нейтральний і без'ядерний статус України, а також скасування санкцій проти Росії.

Він додав, що зараз Москва, мовляв, робить "ще одну конкретну, реальну мирну пропозицію", а якщо в Києві і в західних столицях від неї відмовляться, "то це їхня справа, їхня політична і моральна відповідальність за продовження кровопролиття".

Чому це важливо: Кремлівський правитель Володимир Путін намагається підірвати ефективність запланованого у Швейцарії Саміту миру.

Росія продовжує просувати ідею нібито мирних переговорів, через які вона хоче залишити за собою всі окуповані території. При цьому росіяни продовжують тероризувати Україну, майже щодня завдаючи ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Офіційний Києв наголошує, що путнський режим становить загрозу всій світовій безпеці, а не лише Україні.

Теми: Путінвійна
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