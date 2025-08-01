Мангер, обвинувачений у справі нападу на Гандзюк, хотів мобілізуватися – суд відмовив

Колишній голова Херсонської ОДА Владислав Мангер, обвинувачений у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк, внаслідок якого вона померла, заявив про намір мобілізуватись до лав ЗСУ – однак суд відмовив.

Джерело: кореспондентка hromadske із зали суду, адвокат, ветеран ЗСУ Масі Найєм

Деталі: Захисники Мангера подали клопотання, у якому йдеться, що він прагне укласти контракт зі стрілецькою ротою 129-ї окремої важкої механізованої бригади (в/ч А7224). Адвокати заявили, що Мангер зможе брати участь у подальших засіданнях особисто або онлайн. Також вони стверджують, що суд може продовжити розгляд справи без його присутності, оскільки питання про посилення запобіжного заходу не розглядається.

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"Відчувається гостра потреба у поповненні війська, Мангер брав участь в АТО, має військовий досвід", – сказав адвокат Олександр Шадрін.

Захист наполягає, що на фронті немає ризику втечі обвинуваченого або його впливу на свідків. Водночас прокурори піддали сумніву факт участі Мангера в АТО та нагадали, що раніше він посилався на проблеми зі здоров’ям.

Під час засідання сам Мангер заявив, що вже 5 років перебуває за ґратами, поки триває суд, тоді як його "обов’язок як людини – стояти на захисті держави":

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"Сьогодні сидіти у теплому місці, їсти, спати – для нормальної людини неможливо. Я не винен. Готовий хоч завтра стати в стрій".

На судовому засіданні виступив і співобвинувачений – колишній помічник депутата облради Олексій Левін. Він заявив, що Мангер "записався не на волю, а на війну", а тих, хто прийшов до суду з вимогою покарання, назвав "державними зрадниками", якщо вони виступлять проти рішення суду.

Левін говорив російською, на що із зали йому вигукнули: "Державна мова – українська".

Утім, адвокат Масі Найєм, якого було важко поранено на фронті, публічно розкритикував таку спробу уникнути відповідальності. Зокрема, він наголосив, що суд розглядав можливість фактично відпустити Мангера – людину з чинним запобіжним заходом у вигляді тримання під вартою – до війська, ґрунтуючись на клопотанні, поданому з порушенням процедури.

Пряма мова Найєма: "Якщо Мангера не покарають, то замовлення вбивства за допомогою військових буде повторюватись. Нагадаю, Мангер був організатором, виконавцем були колишні АТОшники.

Прошу Генеральний штаб ЗСУ звернути на це увагу. Прошу Київський апеляційний суд звернути увагу на порушення.

Армія – це честь для служби, а не прикриття для тих, кого обвинувачують у вбивстві".

Деталі: Після розгляду суд відмовив у задоволенні клопотання про відправку Мангера до війська.

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Передісторія:

Навесні 2024 року Владислав Мангер намагався потрапити на службу до 126-ї бригади територіальної оборони.

Після публічного розголосу у самій бригаді спростували інформацію про його можливу мобілізацію, заявивши, що місце Мангера – у тюрмі.

Раніше Мангер уже намагався потрапити на фронт — надсилав листи до президента. Утім, Володимир Зеленський, який на початку повномасштабного вторгнення указами дозволяв ув’язненим долучатися до захисту країни, Мангеру відмовив.

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