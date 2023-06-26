Суд виніс вирок організаторам вбивства Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років
Дніпровський суд Києва оголосив вирок у справі нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк - обвинувачений замовник нападу Владислав Мангер та організатор Олексій Левін (Москаленко) отримали по 10 років ув′язнення.
Джерело: трансляція судового засідання, ОГП, ЮК "Міллер"
Деталі: Адвокати у справі херсонської активістки Катерини Гандзюк зазначили, що це максимальна міра покарання, можлива в межах статті, за якою судили обвинувачених.
"Суд визнав, що саме Владислав Мангер та Олексій Левін замовили та організували напад на Катерину. Усі наведені нами аргументи, докази і обгрунтування довели: це був спланований напад на активістку — щоб її залякати. В результаті нанесені травми спричинили смерть.", - зазначили адвокати.
Також обвинувачені мають сплатити 15 млн грн за завдану моральну шкоду батькам та чоловіку Гандзюк. Суд повністю задовольнив умови цивільного позову потерпілих і зобов‘язує обвинувачених сплатити солідарно цю суму.
У захисту є 30 днів, щоб оскаржити вирок. Після — він набере законної сили.
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Передісторія:
- 31 липня 2018 року херсонську активістку та радницю міського голови Катерину Гандзюк облили кислотою. За 4 місяці вона померла в лікарні. Спершу поліція кваліфікувала злочин як хуліганство, а потім назвала умисним вбивством.
- Вирок у справі отримало 6 осіб: виконавці Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, організатор Сергій Торбін та помічник депутата Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Останнього засудили за приховування злочину.
- Суд над обвинуваченими Владиславом Мангером та Олексієм Левіним тривав більше трьох років. Вони заперечували свою вину.