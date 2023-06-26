Суд виніс вирок організаторам вбивства Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років

Дніпровський суд Києва оголосив вирок у справі нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк - обвинувачений замовник нападу Владислав Мангер та організатор Олексій Левін (Москаленко) отримали по 10 років ув′язнення.

Джерело: трансляція судового засідання, ОГП, ЮК "Міллер"

Деталі: Адвокати у справі херсонської активістки Катерини Гандзюк зазначили, що це максимальна міра покарання, можлива в межах статті, за якою судили обвинувачених.

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"Суд визнав, що саме Владислав Мангер та Олексій Левін замовили та організували напад на Катерину. Усі наведені нами аргументи, докази і обгрунтування довели: це був спланований напад на активістку — щоб її залякати. В результаті нанесені травми спричинили смерть.", - зазначили адвокати.

Також обвинувачені мають сплатити 15 млн грн за завдану моральну шкоду батькам та чоловіку Гандзюк. Суд повністю задовольнив умови цивільного позову потерпілих і зобов‘язує обвинувачених сплатити солідарно цю суму.

У захисту є 30 днів, щоб оскаржити вирок. Після — він набере законної сили.

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