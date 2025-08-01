Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія вдарила дроном по Харкову: постраждали п'ять людей, серед них дитина

Анастасія ПроцП'ятниця, 1 серпня 2025, 21:06
Росія вдарила дроном по Харкову: постраждали п'ять людей, серед них дитина
Ілюстративне фото: Getty Images

Увечері 1 серпня російські війська атакували Київський район Харкова безпілотником типу "Молнія", внаслідок чого постраждали п'ять людей, серед них дитина.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов

Деталі: За попередньою інформацією, дрон влучив поблизу багатоквартирного будинку. На місце атаки прибули бригади екстреної медичної допомоги.

Реклама:

Внаслідок удару постраждали дві людини.

Згодом очільник ОВА уточнив, що постраждали дві жінки 25 та 35 років. Постраждалих ушпиталили. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Оновлено: О 21:10 Терехов повідомив, що внаслідок удару дрона по Київському району постраждали п’ятеро людей, серед них - 9-річний хлопчик.

РЕКЛАМА:

Що передувало:

Харківбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Байден застеріг, що Америку чекають "темні часи" через Трампа
Після заяв Медведєва Трамп наказав вивести дві атомні субмарини "у відповідних регіонах"
фотоУ Литві оприлюднили знімки дрона, який залетів з території Білорусі
Уряд почне формувати конкурсну комісію з відбору керівника митниці
Обвинувачений у нападі на Гандзюк Мангер хотів мобілізуватися – суд відмовив
Голову БЕБ можуть призначити наступного тижня, але спочатку поліграф – Свириденко
Усі новини...
Харків
Росіяни атакували Харків БпЛА: виникла пожежа, є постраждалі
Ворог атакував Харків БпЛА: пролунали вибухи, виникли пожежі
У Харкові зросла кількість поранених внаслідок російської атаки
Останні новини
21:25
Міністри отримали нових заступників: що відомо
21:24
Президентка Молдови висловила Україні співчуття через російські обстріли
21:21
Байден застеріг, що Америку чекають "темні часи" через Трампа
21:06
оновленоРосія вдарила дроном по Харкову: постраждали п'ять людей, серед них дитина
21:02
У яких областях зафіксували найбільше порушень мовного закону: нові дані від омбудсмена
20:57
"Земельний банк" приніс державі за тиждень 8,6 мільйонів гривень
20:54
ЗМІ: у готелі Кишинева знайшли мертвим українця
20:44
На Чернігівщині всю ніч шукали 2-річного та 7-річного хлопчиків, які заблукали у кукурудзяному полі
20:42
Пані посол ЄС оцінила кроки влади щодо відновлення незалежності НАБУ і САП
20:37
У Запоріжжі створять мережу сховищ для зберігання енергії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: