Росія вдарила дроном по Харкову: постраждали п'ять людей, серед них дитина
П'ятниця, 1 серпня 2025, 21:06
Увечері 1 серпня російські війська атакували Київський район Харкова безпілотником типу "Молнія", внаслідок чого постраждали п'ять людей, серед них дитина.
Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов
Деталі: За попередньою інформацією, дрон влучив поблизу багатоквартирного будинку. На місце атаки прибули бригади екстреної медичної допомоги.
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Внаслідок удару постраждали дві людини.
Згодом очільник ОВА уточнив, що постраждали дві жінки 25 та 35 років. Постраждалих ушпиталили. Їм надається вся необхідна медична допомога.
Оновлено: О 21:10 Терехов повідомив, що внаслідок удару дрона по Київському району постраждали п’ятеро людей, серед них - 9-річний хлопчик.
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Що передувало:
- Через атаки РФ 1 серпня на Харківщині загинула 75-річна жінка, поранення отримали двоє чоловіків віком 62 та 64 роки.