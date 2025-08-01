Росія вдарила дроном по Харкову: постраждали п'ять людей, серед них дитина

Увечері 1 серпня російські війська атакували Київський район Харкова безпілотником типу "Молнія", внаслідок чого постраждали п'ять людей, серед них дитина.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов

Деталі: За попередньою інформацією, дрон влучив поблизу багатоквартирного будинку. На місце атаки прибули бригади екстреної медичної допомоги.

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Внаслідок удару постраждали дві людини.

Згодом очільник ОВА уточнив, що постраждали дві жінки 25 та 35 років. Постраждалих ушпиталили. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Оновлено: О 21:10 Терехов повідомив, що внаслідок удару дрона по Київському району постраждали п’ятеро людей, серед них - 9-річний хлопчик.

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