ЦВК: перед вступом до ЄС Україні доведеться оновити законодавство про партії та вибори

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 13 серпня 2025, 13:52
ЦВК: перед вступом до ЄС Україні доведеться оновити законодавство про партії та вибори
Ілюстративне фото: Getty Images

В Центральній виборчій комісії зазначили, що для вступу до Європейського Союзу Україна повинна змінити низку норм, які регулюють діяльність політичних партій та виборчий процес.

Джерело: "Європейській правді" з посиланням на матеріал заступника голови ЦВК Віталія Плукара та радника голови Олександра Клюжева 

Деталі: У затвердженій урядом дорожній карті з питань верховенства права Україна взяла на себе зобов’язання підготувати та ухвалити закон, який визначить порядок участі громадян України у виборах до Європейського парламенту – як у голосуванні, так і в балотуванні. Також Україна має встановити аналогічні правила для громадян ЄС, які постійно мешкають в Україні.

Хоча ці норми почнуть діяти лише після вступу України до ЄС, підготовка такої стратегічної основи вже визначена одним із пріоритетів.

Україна має не лише адаптувати положення чинної директиви щодо виборчих прав громадян ЄС, а й самостійно визначити більшість аспектів організації виборів до Європарламенту на власній території. 

Загалом право ЄС встановлює лише базові принципи організації виборів до Європейського парламенту, які є спільними для країн-членів ЄС. Насамперед те, що громадяни ЄС, які переїхали жити, працювати чи навчатися в іншу країну Євросоюзу, мають право голосувати і балотуватися на виборах до Європарламенту в тій країні, де проживають, на тих самих умовах, що й її громадяни.

До спільних принципів організації виборів до Європарламенту належить і застосування пропорційної виборчої системи. Але у кожній країні вона може працювати відмінним чином.

Під час майбутньої реформи партійного законодавства Україні слід забезпечити участь громадян інших держав ЄС у внутрішньопартійних процесах на всіх рівнях. Європейські інституції наголошують на праві таких громадян бути ще й членами політичних партій у країні проживання.

Про потребу реформування партійного законодавства йдеться у дорожній карті з питань функціонування демократичних інституцій, що також ухвалена урядом.

Деталі читайте у матеріалі: Вибори до Європарламенту в Україні: мрія, до якої треба готуватися вже зараз

Читайте також матеріал про неочевидні проблеми у переговорах про вступ до ЄС.

ЦВКЄС
