Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Естонії затримали поляка, який незаконно перетнув кордон з РФ і планував воювати на боці Росії

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 13 серпня 2025, 15:22
В Естонії затримали поляка, який незаконно перетнув кордон з РФ і планував воювати на боці Росії
Ілюстративне фото: Getty Images

В Естонії затримали громадянина Польщі, який нелегально перетнув естонсько-російський кордон. Його підозрюють у намірах приєднатися до російської армії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Інцидент стався ще минулого тижня, у ніч проти 5 серпня, проте повідомили про нього лише зараз. Естонські прикордонники помітили спробу перетнути річку Нарва у бік Росії на надувному матраці.

Реклама:

Чоловіка наздогнали і затримали, він виявився 49-річним громадянином Польщі. Під час обшуку у нього виявили проросійську символіку. Далі слідство встановило, що він прибув до Естонії із Сербії та мав намір вступати до лав російської армії.

Чоловіка взяли під варту щонайменш на 2 місяці та висунули звинувачення за статтею про участь чи підтримку акту агресії, скоєного іноземною державою.

"Приєднання до армії РФ створює непряму загрозу для безпеки Естонії та усіх країн-членів ЄС… Ми будемо притягати до відповідальності і громадян інших країн, які намагаються підтримати війну РФ", зазначив головний прокурор окружної прокуратури Віру Гарді Андерсон.

РЕКЛАМА:

У прокуратурі додали, що випадок підтверджує ретельність охорони кордону Естонії з Росією, який є також зовнішнім кордоном ЄС.

Раніше у Польщі почали розслідування проти свого громадянина, що воює на боці РФ і поширює пропаганду.

Навесні 2025 року у Фінляндії засудили до довічного ув’язненнякомандира угруповання "Русич" за воєнні злочини в Україні.

ЕстоніяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В ДБР пояснили, чому змінили підозру Шабуніну
У Білорусі заявили, що на навчаннях з РФ складуть план застосування ядерної зброї та "Орєшніка"
фотоРезиденцію Путіна на Валдаї оточили дюжиною систем ППО – ЗМІ
ЄБРР дасть "Нафтогазу" рекордну позику в 500 млн євро, щоби купити газ на зиму
фотоЦПК: ДБР приїхало на місце служби Шабуніна на Харківщині, щоб вручити оновлену підозру
Зеленський у Берліні візьме участь у відеоконференції з Трампом і топєвропейцями
Усі новини...
Естонія
Естонія висилає першого секретаря посольства РФ
Естонія не збирається спрощувати режим поїздок в Росію
Російський прикордонний корабель зайшов у води Естонії й пробув там 35 хвилин
Останні новини
16:28
YouTube видалив канал прокремлівської пропагандистки Діани Панченко
16:15
У Києві чоловік вмикав російську музику з вікна і крикнув військовому "Слава Росії"
16:07
Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами
15:56
Митниця уточнила, які документи потрібні для виїзду за кордон на авто
15:50
Білоруський завод робить компоненти для російського ВПК на обладнанні з ЄС – розслідування
15:40
Трамп розкритикував тих, хто каже "Путін уже переміг"
15:35
США встановлюють трекери в сервери з ШІ-чипами для відстеження контрабанди до Китаю
15:30
Власник "Київстару" VEON завершив продаж частки "Білайн Киргизстан"
15:22
В Естонії затримали поляка, який незаконно перетнув кордон з РФ і планував воювати на боці Росії
15:15
Бюджетний комітет рекомендує Раді ухвалити зміни до бюджету: які саме
Усі новини...
Реклама:
Реклама: