В Естонії затримали поляка, який незаконно перетнув кордон з РФ і планував воювати на боці Росії

В Естонії затримали громадянина Польщі, який нелегально перетнув естонсько-російський кордон. Його підозрюють у намірах приєднатися до російської армії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Інцидент стався ще минулого тижня, у ніч проти 5 серпня, проте повідомили про нього лише зараз. Естонські прикордонники помітили спробу перетнути річку Нарва у бік Росії на надувному матраці.

Реклама:

Чоловіка наздогнали і затримали, він виявився 49-річним громадянином Польщі. Під час обшуку у нього виявили проросійську символіку. Далі слідство встановило, що він прибув до Естонії із Сербії та мав намір вступати до лав російської армії.

Чоловіка взяли під варту щонайменш на 2 місяці та висунули звинувачення за статтею про участь чи підтримку акту агресії, скоєного іноземною державою.

"Приєднання до армії РФ створює непряму загрозу для безпеки Естонії та усіх країн-членів ЄС… Ми будемо притягати до відповідальності і громадян інших країн, які намагаються підтримати війну РФ", зазначив головний прокурор окружної прокуратури Віру Гарді Андерсон.

РЕКЛАМА:

У прокуратурі додали, що випадок підтверджує ретельність охорони кордону Естонії з Росією, який є також зовнішнім кордоном ЄС.

Раніше у Польщі почали розслідування проти свого громадянина, що воює на боці РФ і поширює пропаганду.

Навесні 2025 року у Фінляндії засудили до довічного ув’язненнякомандира угруповання "Русич" за воєнні злочини в Україні.