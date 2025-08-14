У Польщі кажуть, що запобігли атаці на водну інфраструктуру одного з великих міст

У Польщі змогли запобігти катастрофі, яка могла виникнути через заплановану атаку на водну інфраструктуру країни, завив польський віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву політика в програмі "Onet Rano"

Деталі: За словами Гавковського, 13 серпня мала відбутися атака на водну та каналізаційну інфраструктуру "одного з великих міст".

Реклама:

"В останній момент вдалося домогтися того, що наші служби дізналися про напад і все вдалося зупинити" – сказав Гавковський.

Він додав, що не хоче називати місто, щоб не викликати "емоції у людей".

За словами віцепрем'єра, та атака могла призвести до ситуації, в якій "в одному з великих міст не було б води", але цьому вдалося запобігти.

РЕКЛАМА:

Передісторія: