В Польше говорят, что предотвратили атаку на водную инфраструктуру одного из крупных городов

В Польше смогли предотвратить катастрофу, которая могла возникнуть из-за запланированной атаки на водную инфраструктуру страны, заявил польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский.

со ссылкой на заявление политика в программе "Onet Rano"

Детали: По словам Гавковского, 13 августа должна была состояться атака на водную и канализационную инфраструктуру "одного из крупных городов".

"В последний момент удалось добиться того, что наши службы узнали о нападении и все удалось остановить", – сказал Гавковский.

Он добавил, что не хочет называть город, чтобы не вызывать "эмоции у людей".

По словам вице-премьера, эта атака могла привести к ситуации, в которой "в одном из крупных городов не было бы воды", но это удалось предотвратить.

