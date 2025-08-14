В Польше говорят, что предотвратили атаку на водную инфраструктуру одного из крупных городов
В Польше смогли предотвратить катастрофу, которая могла возникнуть из-за запланированной атаки на водную инфраструктуру страны, заявил польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление политика в программе "Onet Rano"
Детали: По словам Гавковского, 13 августа должна была состояться атака на водную и канализационную инфраструктуру "одного из крупных городов".
"В последний момент удалось добиться того, что наши службы узнали о нападении и все удалось остановить", – сказал Гавковский.
Он добавил, что не хочет называть город, чтобы не вызывать "эмоции у людей".
По словам вице-премьера, эта атака могла привести к ситуации, в которой "в одном из крупных городов не было бы воды", но это удалось предотвратить.
Предыстория:
- В Польше предлагают создать Центр морской безопасности для стратегической защиты государственной портовой и энергетической инфраструктуры на море.
- В июле правительство Польши одобрило Стратегию национальной безопасности, в которой учитываются уроки полномасштабной российской агрессии против Украины.