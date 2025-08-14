Дон Кіхот у Києві: УП ініціює створення мозаїки в пам’ять про Георгія Гонгадзе спільно з митцями "Затирки"
16 вересня – болюча дата для журналістської спільноти. Це – день викрадення й загибелі Георгія Гонгадзе. У пам’ять про журналіста й засновника УП ми, спільно з мистецьким об’єднанням "Затирка", вирішили створити символічну мозаїку та розмістити її у центрі Києва.
На ній буде зображений літературний герой Мігеля Де Сервантеса – Дон Кіхот, символ "Української правди", який колись створив сам Георгій.
Дон Кіхот у цій історії постає як уособлення боротьби за правду, висловлює сміливість та відданість. Саме таким залишився і Георгій у нашій пам’яті.
Мозаїка буде розташована в арці будинку, де колись мешкав Гія.
Вартість проєкту – 60 000 грн. Така сума необхідна для придбання смальти (матеріалу мозаїки) та оплати роботи майстрів.
Тож ми відкриваємо банку, щоб кожен міг стати частиною цієї ініціативи.
Для нас важливо "зібрати мозаїку", де кожен клаптик – це дія та внесок небайдужих членів Клубу УП і наших читачів у збереження сенсів і символів, які проповідував Дон Кіхот, і втіленням яких був Георгій Гонгадзе.