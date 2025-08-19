Дон Кіхот у Києві: УП ініціює створення мозаїки в пам’ять про Георгія Гонгадзе спільно з митцями "Затирки"

16 вересня – болюча дата для журналістської спільноти. Це – день викрадення й загибелі Георгія Гонгадзе. У пам’ять про журналіста й засновника УП ми, спільно з мистецьким об’єднанням "Затирка", вирішили створити символічну мозаїку та розмістити її у центрі Києва.

На ній буде зображений літературний герой Мігеля Де Сервантеса – Дон Кіхот, символ "Української правди", який колись створив сам Георгій.

Дон Кіхот у цій історії постає як уособлення боротьби за правду, висловлює сміливість та відданість. Саме таким залишився і Георгій у нашій пам’яті.

Реклама:

Мозаїка буде розташована в арці будинку, де колись мешкав Гія.

Вартість проєкту – 60 000 грн. Така сума необхідна для придбання смальти (матеріалу мозаїки) та оплати роботи майстрів.

Тож ми відкриваємо банку, щоб кожен міг стати частиною цієї ініціативи.

РЕКЛАМА:

Для нас важливо "зібрати мозаїку", де кожен клаптик – це дія та внесок небайдужих членів Клубу УП і наших читачів у збереження сенсів і символів, які проповідував Дон Кіхот, і втіленням яких був Георгій Гонгадзе.