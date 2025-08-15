Ferrari для росіян, активи в тіні та 17 млн у декларації: ексчиновник оборонки отримав підозру

Правоохоронці оголосили підозру ексчиновнику держпідприємства Міноборони, який причетний до схеми ввезення Ferrari Roma за кошти громадянина РФ.

Джерело: Офіс генпрокурора, Нацполіція, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно НПУ: "Ferrari Roma 2020 року випуску стала найдорожчим автомобілем, ввезеним в Україну під час дії пільгового порядку "нульового розмитнення". Його вартість становила близько $221 тис. Автомобіль завезли в Україну у травні 2022 року, зареєстрували на підставну особу, а вже за тиждень вивезли до однієї з країн ЄС та передали у фактичне користування громадянину Росії".

Реклама:

Деталі: За даними джерела "Української правди", фігурант справи – колишній т.в.о. директора державного підприємства Міноборони "Оборонавторемсервіс" діючий адвокат Валентин Слободянюк (на момент ввезення авто носив прізвище Штика).



За даними слідства, двоє громадян РФ, які мешкали у країнах ЄС (один мав паспорт Панами), хотіли завезти суперкар з Німеччини за €210 000 і уникнути сплати податків. Для цього знадобилася "своя" людина, яка скористається нульовим розмитненням, передбаченим на той час для громадян України під час війни.

Оплату за спорткар у німецькому автосалоні здійснив саме громадянин РФ. Підозрюваний – Штика – особисто з ним знайомий не був. Його роль полягала в тому, щоб формально виступити власником транспортного засобу, зареєструвати його в Україні та оформити довіреність на користування для росіянина.

3 травня 2022 року Ferrari опинилося на території України, а вже 7-го – виїхало у Париж. За розрахунками слідства, таким чином вдалося уникнути понад €63 000 обов’язкових платежів. У декларації ж адвокат вказав, що купив авто на позику від знайомого юриста. Проте розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів ОГП встановило, що ексчиновник фактично сплатив за автівку лише €1500. Всю іншу суму сплатив росіянин.

РЕКЛАМА:

фото огп

Прокурори та слідчі почали звіряти декларації адвоката за 2022–2023 роки. Поступово відкривалися інші факти недостовірного декларування. Так, у розділі "Корпоративні права" він вказав вартість належної йому 100% частки у статутному капіталі одного із товариства у розмірі 10 950 000 грн, тоді як за офіційними даними її фактична вартість становила 1 000 грн.

Загальна сума недостовірних відомостей перевищила 17,4 мільйона гривень.

Щоб запобігти зникненню ключових доказів, прокурори домоглися арешту Ferrari Roma. Хоч авто давно за межами України, юридично воно — під забороною відчуження, пояснюють в ОГП.

Історія з суперкаром і таємними активами отримала продовження – прокурори ОГП повідомили про підозру колишньому керівнику держпідприємства та діючому адвокату за ч. 2 ст. 366-2 КК України – декларування недостовірної інформації на суму понад 2500 прожиткових мінімумів.

За даними УП, підозру ексчиновнику вручали в Києві фото НПУ

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.